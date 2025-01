Täglich werden wir in unseren spezialisierten Netzwerken mit der Frage nach „Vertraulichkeit“ konfrontiert – ganz natürlich in diesem Branchenumfeld.

Je spezieller die Branche, desto engmaschiger ist das Kontaktnetzwerk untereinander ausgebildet. Da wir als Branchenexperten äußert aktiv in unseren Netzwerken agieren, möchten wir unseren Umgang zu diesem Thema gern erläutern.

Unsere Vertraulichkeits-Philosophie in der Praxis

Die Einhaltung unserer Datenschutzbestimmungen nach DSGVO ist der Grundstein unserer Zusammenarbeit mit Unternehmen und Bewerbern.

Ebenso ist das Thema der Anonymität und Vertraulichkeit für uns ein fundamentales Selbstverständnis unserer alltäglichen Arbeit mit Ihnen. Aber was genau verstehen wir hierunter und wie setzen wir dies mit Ihnen gemeinsam um?

Grundsätzlich agieren wir nach einem Prinzip der 100%-igen Vertraulichkeit in beide Richtungen, also 100% vertraulich, was Sie als Bewerber und 100% vertraulich, was Sie als Unternehmen angeht. Dies gilt auch bei exklusiven Suchmandaten. Wir eliminieren alle möglichen Netzwerk-Geräusche durch Professionalität im Recruitment.

Wie funktioniert die Anonymität im Recruiting Prozess?

Im Recruitment wird Ihre Anonymität bis zu dem Punkt gewahrt, an dem Sie dann selber – ganz ohne Risiko- entscheiden, Ihre Identität preiszugeben. Völlig losgelöst von der Art unserer ersten Kontaktaufnahme! Ihre Person wird von Beginn an diskret und vertraulich behandelt. Bei der Direktansprache oder anderen Kommunikationswegen ist die Anonymität und Vertraulichkeit Ihrer Person „nach außen hin“ für uns bindend.

Hierzu haben wir einmal exemplarisch den Ablauf von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zum neuen Jobangebot für Sie dargestellt:

Erste Kontaktaufnahme

Wir treten in Kontakt, entweder schriftlich, telefonisch oder persönlich – ganz egal auf welche Art, ab hier beginnt unsere Vertraulichkeit.

Grobe Abstimmung der Möglichkeiten, Vakanzen oder Interessen

Wir stimmen uns gemeinsam ab und unterhalten uns über Möglichkeiten in Ihrer Branche, diskutieren Vakanzen des Marktgeschehens und richten uns nach Ihren Vorstellungen und Interessen.

Eingangsbestätigung Ihrer Zusendung

Sie erhalten zum Nachweis der Zustellung Ihrer Unterlagen eine Eingangsbestätigung.

Prüfung Ihrer Unterlagen

Wir prüfen Ihre Unterlagen und Sie erhalten eine weitere Rückmeldung zu Ihren Bewerbungsunterlagen, meist durch Zusendung unserer Datenschutzbestimmung mit der Bitte um Zustimmung. Dies bilden wir bereits systemisch ab, so dass Sie Ihre Zustimmung einfach durch den Klick auf einen Link abgeben können.

Ihre Zustimmung zur Datenschutzbestimmung RSC

Sobald wir Ihre Zustimmung erhalten haben, treten wir wieder mit Ihnen in Kontakt. Sofern Ihre Zustimmung ausbleiben sollte,, informieren wir Sie nochmals über die Anfrage zur Zustimmung. Sofern Sie den Datenschutzbestimmungen nicht zustimmen möchten, brechen wir den Kontakt und den Prozess an dieser Stelle ab.

Interviewphase

Wir führen gemeinsam ein persönliches Gespräch oder tauschen uns per Telefon- oder Skype-Interview aus. Hierin sind Sie die Hauptperson und es geht um Ihre persönlichen Veränderungswünsche, Motivationen, Bedürfnisse, Vorstellungen, um Gehaltsthemen, Verfügbarkeiten uvm.

Individuelle Betreuung

Gemeinsam stimmen wir Möglichkeiten eines Interesses auf aktuelle oder offene Vakanzen ab. Individuelle Abstimmungen können auch dazu führen, dass Sie gern bei zukünftig passenden Jobangeboten angesprochen werden möchten oder wir Sie aktiv und anonym bei unserem Kunden ins Gespräch bringen dürfen. Wir stimmen uns hier einvernehmlich ab.

Anonyme Vorstellung Ihres Werdeganges

In der Regel senden wir je nach Kontaktphase mit unserem Kunden Ihren Werdegang in einem „anonymen“ Kurzprofil zu. Unsere Einschätzung, Eignung und weitere Themen kommunizieren wir unserem Kunden, sodass dieser einen ersten fachlich versierten Überblick über Ihre Person erhält. In dieser Phase wird ohne Kenntnis Ihrer Identität eine neutrale Betrachtung erzielt.

Hinweis Datenschutz

Folgenden „Hinweis Datenschutz“ erhält der Kunde im Deckblatt bei allen Unterlagen:

Alle Kurzprofile (anonymisierte Fassung) sowie Bewerberprofile erhalten Sie ohne die persönlichen Kontaktdaten des Kandidaten. Diese stellen wir Ihnen gerne zu Vertragszwecken rechtzeitig und nach konkreter Einwilligung des Kandidaten zur Verfügung. Unseren weiteren Umgang zum Datenschutz nach der DSGVO entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung sowie der Datenschutzbestimmung RSC.

Anonymisierte Stellenanzeigen und Profile

Grundsätzlich legen wir sehr viel Wert auf Anonymität, auch unsere Stellen sind meist anonym ausgeschrieben, da wir meist exklusiv und diskret für unsere Kunden (z.B. (z.B. nur „führendes Unternehmen der Branche“) unterwegs sind.

Kundenabstimmung

Nun beginnt unsere direkte Abstimmung Ihres Kurzprofils mit unserem Kunden. Wir besprechen unsere gegenseitigen Eindrücke und fragen das Kundeninteresse ab.

Offenlegung der Kundenidentität

Nachdem der Kunde sein Interesse an Ihrer Person bekundet hat, sprechen wir Sie an, nennen Ihnen die Spezifika der Firma und Sie entscheiden, ob wir gemeinsam weitermachen möchten. Ganz ohne Risiko für Sie! Möchten Sie den Prozess nun beenden, bleibt Ihre Anonymität gewahrt und wir sagen dem Kunden ab.

Offenlegung Ihrer Identität

Sofern Sie den Bewerbungsprozess weiter bestreiten möchten, erstellen wir ein aussagekräftiges Bewerberprofil – zur Vorbereitung auf ein erstes unverbindliches Gespräch. Wir geben dann Ihre Unterlagen (mit Ausnahme Ihrer Kontaktdaten) inklusive Zeugnissen und Qualifikationsnachweisen an den Kunden weiter.

Koordinierung eines Erstgespräches

Wir koordinieren und treffen uns gemeinsam zum Ersttermin mit dem Kunden und reflektieren alle Erwartungshaltungen auf Bewerber- und Kundenseite. Neben der terminlichen Abstimmung erfolgt ebenso eine geografische bzw. räumliche Festlegung dieses Termins, natürlich unter Berücksichtigung der Vertraulichkeit dieses Gespräches.

Bei Bedarf setzen wir eine Persönlichkeitsanalyse um

Die richtige Auswahl im Bewerberprozess zu treffen, hängt weit mehr als nur an der fachlichen Expertise. Daher bieten wir allen Unternehmen und Kandidat:innen die Möglichkeit, eine Persönlichkeitsanalyse, die international genormt (DSGVO bzw. GDPR-konform) ist, auf einem ganzheitlichen werte-metrischen Analyseprozess basiert.

Weitere Beratungen im Bewerberprozess

Je nach Ausgang des Erstgespräches stehen wir mit Rat und Tat sowie Koordinierung weiterer Gespräche bzw. Abstimmungen mit Ihnen und dem Kunden in Kontakt. Wir beraten Sie in allen weiteren Schritten der jeweils individuellen Bewerbungsprozesse.

Vertragsverhandlungen

Im Erfolgsfall möchte man Ihnen ein Vertragsangebot, meist zunächst in Form eines Vertragsentwurfes unterbreiten. Bei beidseitigem Interesse übersenden wir dann Ihre privaten Kontaktdaten zum Zweck einer personalisierten Vertragsgestaltung. Hierzu fragen wir im Vorfeld noch einmal gesondert, ob wir Ihre Kontaktdaten weitergeben dürfen.

Onboarding

Neben beidseitiger Unterstützung bei der Abstimmung von Vertragseinzelheiten betreuen wir Sie im Erfolgsfall auch weiterhin im OnBoarding-Prozess. Dieser gesamte Prozess bis hin zur aktiven Unterstützung bei Aufnahme Ihrer neuen Tätigkeit ist unser Markenzeichen für eine nachhaltige Personalberatung -„sustainable success“.

Professionelle Anonymität kurz & knapp

Lassen Sie uns gemeinsam in Kontakt treten – Sie schicken uns Ihre Unterlagen – wir sprechen gemeinsam über Ihre Vorstellungen / Bedürfnisse – wir bringen Sie anonym „ins Spiel“ – Sie entscheiden ganz „risikofrei“, ob Ihre Identität bekannt wird – wir führen Gespräche mit dem Kunden – Sie entscheiden über ein mögliches neues Jobangebot.

Alle wichtigen Unterlagen, beispielsweise zum Datenschutz und der Vertraulichkeitsvereinbarung finden Sie direkt in unserem Downloadbereich hinterlegt.

