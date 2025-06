Der Fröling Festbettvergaser CHP ist mit einer Leistung von 49 / 51 kW elektrisch bzw. 107 kW thermisch erhältlich und erzielt einen Gesamtwirkungsgrad von über 83%. Der CHP lässt auch in der Ausführung keine Wünsche offen. Je nach Wunsch können die Komponenten individuell verplant und eingebaut werden oder sind in einem Container betriebsfertig verbaut und installiert (Holzvergasungsanlage inkl. Sicherheitstechnik, Abgasleitung und automatischer Gasfackel). Eindeutig definierte Schnittstellen und die intelligente Systembauweise machen den CHP zu einer einzigartigen „plug and play“ Lösung.

Besonder Merkmale: