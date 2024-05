Die GET NORD bietet Auszubildenden des Sanitär-, Heizung- und Klimahandwerks (SHK) sowie des Elektrohandwerks in diesem Jahr erstmalig die Möglichkeit, gemeinsam an Arbeitssicherheitsseminaren teilzunehmen. Die führende gebäudetechnische Fachmesse im Norden hat mit ihren Partnern das Angebot der Arbeitssicherheitseminare für den Nachwuchs in den Gewerken Elektro, Sanitär, Heizung und Klima vereint und ausgebaut. Die Themen und inhaltliche Gestaltung der Seminare werden von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) und der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) gemeinsam erarbeitet und durchgeführt.

„In der Vergangenheit hat die BG ETEM bereits Arbeitssicherheitsseminare für Auszubildende im Elektrohandwerk auf der GET NORD und in Zusammenarbeit mit den norddeutschen Elektrofachverbänden durchgeführt“, sagt Danny Enwerem, Director GET NORD. „Erstmalig werden diese nun auch in Zusammenarbeit mit der BG BAU und den norddeutschen SHK-Fachverbänden fortgeführt.“

Konkret werden vier unterschiedliche Gefährdungs- und Belastungsfaktoren, denen Auszubildende tagtäglich ausgesetzt sein können, ausgiebig beleuchtet und dafür Schutzmaßnahmen entwickelt. Die Arbeitssicherheitsseminare finden in der Halle B1 während der Messe unter dem Motto „Elektrische und mechanische Gefährdungen im Elektro- und SHK-Handwerk – wie können sich die Auszubildenden schützen?“ statt. Aufgrund eines signifikant erhöhten Unfallaufkommens bei Auszubildenden aus dem Elektro- sowie dem Sanitär,- Heizungs- und Klimahandwerk werden Experten und Expertinnen aus den Präventionsabteilungen der BG BAU und der BG ETEM an zwei Messetagen praxisnah und auf anschauliche Art und Weise folgende Fragen kompakt, kurzweilig und so umfassend wie möglich beantworten: Was ist eine Berufsgenossenschaft, wofür ist sie da, was leistet sie? Welche allgemeinen Gefahren gilt es im Elektro- sowie Sanitär,- Heizungs- und Klimahandwerk insbesondere zu berücksichtigen? Welche besonderen Risiken sind in diesen Tätigkeitsbereichen zu beachten? Welche Schutzausrüstungen sind notwendig? Übrigens: Auszubildende können sich auch direkt vor Ort auf der GET NORD für die Seminare anmelden.

„Unfallauswertungen der BG ETEM zeigen, dass leichtfertiges Verhalten sowie das Vertrauen in die eigene Berufserfahrung das Risiko erhöhen, einen elektrischen Unfall zu erleiden. Damit sich Auszubildende von vornherein mit den Gefahren, denen sie ausgesetzt sein können, auseinandersetzen und das Arbeiten nach den ‚5 Sicherheitsregeln‘ bestenfalls vollständig verinnerlichen, nehmen Präventionsexperten und -expertinnen der BG ETEM im Rahmen der diesjährigen GET NORD die Möglichkeit war, die Auszubildenden in einer Kurzschulung für diesen Themenkomplex zu sensibilisieren“, sagt Joy Mukherjee, Leiter Stabsreferat Medien und Veranstaltungen der BG ETEM.

„Die Sicherheitsseminare auf der GET NORD bieten eine sehr gute Gelegenheit, Auszubildende in der Arbeitssicherheit gemeinsam in den Bereichen Elektro- sowie Sanitär-, Heizungs- und Klempnertechnik zu unterweisen. Diese Initiative ist deshalb wichtig, weil die Gebäudetechnik immer mehr Schnittstellen zwischen den Gewerken bildet. Die Sicherheitsseminare ergänzen somit optimal den PowerPark, der als Lern- und Praxis-Hotspot für Auszubildende der Fachmesse dient", sagt Heiko Nass, der Präsident des NFE (Norddeutscher Fachverband Elektro- und Informationstechnik).

Jens Wagner, Landungsinnungsmeister, Landesinnungsverband SHK HAMBURG, ergänzt: „Junge Menschen erleiden aufgrund ihrer Unerfahrenheit im Arbeitsalltag häufiger Unfälle, mit den Arbeitssicherheitsseminaren möchten wir dem entgegenwirken.“