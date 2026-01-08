DOYMA: Podcast-Tipp - Technische Gesamtlösung für den Wärmepumpeneinbau
In der neuen Podcastfolge mit Maxim Winkler erklären DOYMA und ACO, wie ein reibungsloser Wärmepumpeneinbau gelingt.
Das ACO Wärmepumpenfundament ermöglicht eine schnelle und sichere Montage. Ergänzend bieten die DOYMAfix®- Hauseinführungssysteme anschlussfertige Systeme mit integrierter, flexibler Verrohrung sowie getrennten Leitungswegen für Spannung und Steuerung. Die eingebaute Kondensatableitung mit Anschluss an Sickerrohr oder Sickerbox schafft eine vollwertige, praxisnahe Systemlösung – für Neubau und Sanierung.
Jetzt reinhören und mehr erfahren!