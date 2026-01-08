08.01.2026  Pressemeldung Alle News von DOYMA

DOYMA: Podcast-Tipp - Technische Gesamtlösung für den Wärmepumpeneinbau

In der neuen Podcastfolge mit Maxim Winkler erklären DOYMA und ACO, wie ein reibungsloser Wärmepumpen­einbau gelingt.
Das ACO Wärmepumpenfundament ermöglicht eine schnelle und sichere Montage. Ergänzend bieten die DOYMAfix®- Hauseinführungssysteme anschlussfertige Systeme mit integrierter, flexibler Verrohrung sowie getrennten Leitungswegen für Spannung und Steuerung. Die eingebaute Kondensatableitung mit Anschluss an Sickerrohr oder Sickerbox schafft eine vollwertige, praxisnahe Systemlösung – für Neubau und Sanierung.

Jetzt reinhören und mehr erfahren!

Zur Podcast-Folge

DOYMA GmbH & Co
DICHTUNGSSYSTEME-BRANDSCHUTZSYSTEME
Industriestrasse 43-57
28876 Oyten
Deutschland
Telefon:  04207 - 9166-0
www.doyma.de
