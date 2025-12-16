Das Wohn- und Gewerbebauprojekt Multi Park im nördlichen Stadtteil Schrobenhausen: Das zweistufige Lüftungskonzept – bestehend aus modularen, einheitszentralen Systemen für kleinere Wohneinheiten und zentralen Lösungen für größere Wohn- und Gewerbeflächen – unterstützt die angestrebte Wandelbarkeit der Nutzung und fügt sich nahtlos in die modulare TGA-Strategie des Projekts ein. Bild: Pluggit GmbH, München

Im Multi Park Schrobenhausen stehen insgesamt sieben Gebäude, die sowohl Wohn- als auch Gewerbeflächen bieten. Bei diesem gemischt genutzten Gebäudekomplex standen Flexibilität, Energieeffizienz und Nutzerkomfort ganz oben auf der Prioritätenliste – auch bei der Umsetzung des Lüftungskonzepts.

Das realisierte Bauvorhaben soll modernes Wohnen und Arbeiten in einem durchdachten Gesamtkonzept vereinen. Darum sind die Grundrisse so konzipiert, dass eine spätere Umwandlung von Praxis- in Wohneinheiten möglich ist – was eine modulare Struktur der technischen Gebäudeausrüstung voraussetzt.

Modulare Lüftungslösung für kompakte Wohneinheiten

Dieser Maßgabe folgend kommt ein modular aufgebautes Lüftungssystem zum Einsatz: Das PluggPlan von Pluggit, das speziell für kleinere und mittlere Wohneinheiten konzipiert wurde. Die einheitszentralen Geräte lassen sich flexibel und zeitsparend über eine Vorwandinstallation im WC integrieren – ideal für Gebäude mit kleinen Wohneinheiten. Dabei erhält jede Wohnung ein eigenes System, das über eine unauffällige Revisionsklappe zu warten ist und sich harmonisch in die Badgestaltung einfügt.

Die Luftverteilung ist individuell regulierbar, die Außenwandgitter flexibel montierbar. Mit hoher Energieeffizienz und geringem Platzbedarf unterstützt das System die modulare TGA-Strategie des Projekts und ermöglicht eine einfache Anpassung an zukünftige Nutzungsänderungen.

Komfortlüftung für größere Einheiten und Gewerberäume

Für die größeren Wohneinheiten sowie Praxis- und Gewerbeflächen des Multi Park kommt ein zentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung zum Einsatz, das sich nahtlos in die modulare Struktur der technischen Gebäudeausrüstung einfügt. Die eingesetzten Wandgeräte aus der Serie PluggEasy / Avent von Pluggit decken Luftvolumenströme von 80 bis 360 m³/h ab und sind damit für unterschiedlichste Raumgrößen und Nutzungsarten geeignet – von Einzelpraxen bis zu offenen Büroflächen.

Die Steuerung erfolgt über ein komfortables Bedienpanel, das sowohl manuelle als auch automatisierte Betriebsmodi erlaubt. Die integrierte Temperatur- und Feuchteregulierung reagiert dynamisch auf interne Lasten und externe klimatische Bedingungen und trägt so zur Sicherstellung eines konstant angenehmen Raumklimas bei. Die Geräte sind mit ISO ePM1-Feinfiltern ausgestattet, die Partikel bis zu 1 µm aus der Luft entfernen – ein entscheidender Vorteil für Allergiker und sensible Nutzergruppen. Die Filtertechnik trägt zudem zum Werterhalt der Immobilie bei, da sie Ablagerungen und Feuchtigkeitsschäden vorbeugt.

Weitere Informationen zu den Produkten von Pluggit gibt es auf der Website unter pluggit.com.