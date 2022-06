ASKADO Personalberatung sucht Führungspersönlichkeit mit Technischem Hintergrund ... als Leiter kfm. und techn. Projektmanagement national / Leiter Operational Excellence (m/w/d); Mitglied der Geschäftsleitung

Leiter kfm. und techn. Projektmanagement national / Leiter Operational Excellence (m/w/d)

CO2-Reduktion / Energieeffizienz / Digitalisierung von Gebäudetechnik (TGA)

Führung und Weiterentwicklung der Projektmanagement-Organisation

Optimierung, Automatisierung und Standardisierung von Prozessen

QUALIFIKATION

Verfügen Sie über profunde Erfahrung in der Führung einer mehrstufigen Organisation z.B. mit Team-/Regionalleitern, Ingeni­euren, Technikern, Fachspezialisten, etc. und haben Sie diese wünschenswerterweise in einem technischen Kontext erworben? Bringen Sie idealerweise, jedoch nicht als Bedingung, bereits Erfahrung im Bereich der Technischen Gebäude­ausstattung (TGA), Gebäudeleittechnik (GLT), Gebäudeautomatisierung oder aus einem technisch artverwandten Fachgebiet bzw. aus den Gewerken Heizung, Klima, Lüftung sowie der zugehörigen Mess-/Steuerungs- und Regelungstechnik mit? Haben Sie ein technisches Studium, vielleicht mit Bezug zu vorgenannten Branchen, und/oder eine Aus-/Weiterbildung zum Meister/Techniker mit entsprechender Zusatzqualifikation in oben erwähnten Gewerken erfolgreich abgeschlossen? Sind Sie Visionär und Stratege als auch lösungsorientierter und pragmatischer Macher? Können Sie Menschen für neue Ideen begeistern und sind VOB/B, HOAI, EnEV und EEG keine Fremdworte für Sie? Besitzen Sie ein ausgeprägtes Organisations- und Gestaltungsvermögen, bringen hohe Leistungsbereitschaft und Belastbarkeit mit, sind gewohnt Ihren Verantwortungs­bereich in Deutsch und Englisch zu vertreten und suchen Sie im nächsten Schritt eine langfristig angelegte Aufgabe in einem Unternehmen mit hervorragender Zukunftsperspektive?

UNTERNEHMEN

Als inhabergeführte, dynamisch wachsende und am Kapitalmarkt gelistete Hightech-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mannheim, sind wir Technologieführer bei der Digitalisierung für gebäudetechnische Anlagen in großen Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungsimmobilien. Unsere patentierten und mit mehreren Awards ausgezeichneten Lösungen tragen zur signifikanten Reduktion des CO2-Ausstoßes auf nationaler und internationaler Ebene bei. Durch die digitale Überwachung und Steuerung von Trinkwasser- und Heizungsanlagen werden gravierende Energieeinspareffekte realisiert, die Anlageneffizienz nachhaltig gesteigert und eine jederzeit optimale Wasserqualität gewährleistet, inklusive der rechtssicheren Dokumentation aller Daten. Unsere Kultur ist durch Dynamik, flache Hierarchien und einem von innovativen und kreativen Köpfen geprägten Teamspirit gekennzeichnet. Wir wachsen seit Jahren rasant und suchen im Rahmen unserer Strategie zur langfristigen Unternehmens­entwicklung eine souveräne und gewinnende Persönlichkeit mit technischem Background, abteilungsübergreifendem Denken und mehrjähriger Führungserfahrung in einem technischen Kontext, die unsere Organisation und unser Projektmanagement zur Operational Excellence führt.

AUFGABE

Als Leiter Operational Excellence und Projektmanagement/COO tragen Sie ab dem Zeitpunkt des Projektstarts die vollum­fängliche Verantwortung für den Wertschöpfungsprozess. Sie schaffen die organisatorischen und personellen Vorausset­zungen für eine jederzeit optimale Projektabwicklung in kaufmännischer und technischer Hinsicht und sind federführend beim konsequenten weiteren Ausbau der Abteilung Projektmanagement. Sie optimieren bestehende Strukturen und Prozesse und gestalten neue Abläufe als Bindeglied zwischen Order-to-Cash, Purchase-to-Pay sowie von der Beantragung von Förder­mitteln bis zu deren Vereinnahmung Sie führen eine deutschlandweite Organisation von derzeit rund 15 kaufm. und techn. Teamleitern und Projektmanagern und sorgen gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern für eine jederzeit optimale Projektrea­lisierung. Sie gewährleisten die Einhaltung von Termin-, Budget- und Qualitätsvorgaben und stellen eine transparente Abrechnung sowie eine normenkonforme und rechtssichere Dokumentation aller Vorgänge sicher. Sie arbeiten eng mit dem Vertrieb zusammen und repräsentieren unser Unternehmen in Verbänden, Gremien und auf Fachveranstaltungen. Auf Grund der Bedeutung dieser neugeschaffenen Schlüsselposition gehören Sie dem Managementboard an, berichten direkt an den Vorstand und haben ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen unserer weiteren Expansionsstrategie.

Mehr zu dieser äußerst vielschichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe und zum Umfeld sagt Ihnen gerne unser Berater Herr Jürgen Stauß. Sie erreichen ihn persönlich unter 069 - 959 325 365. Oder Sie schreiben ihm mit Bezug zur Projektnummer JS 12880 per E-Mail an juergen.stauss(at)askado4hr.com. Er reagiert umgehend und garantiert Ihnen absolute Diskretion.