Wenn wir so weiterleben wie bisher, wird einwandfreies Trinkwasser ein immer kostbareres Gut. Glaubt man den Klimaprognosen, wird die Jahresniederschlagsmenge in etwa gleichbleiben, die örtliche und jahreszeitliche Niederschlagsverteilung jedoch wird sich stark verändern. Als Folge davon werden sich Aufbereitung und Verteilung der lebensnotwendigen Ressource Trinkwasser erheblich verteuern.

Die Gletscher sind am Zurückgehen, ausreichend Schnee fällt häufig nur mehr in hohen Lagen. Niederschlag in Form von Regen trifft immer mehr auf versiegelte Flächen. Dies führt dazu, dass der Niederschlag immer rascher abfließt. Der Weltwassertag am 22. März will es uns in Erinnerung rufen: Es ist an der Zeit, Maßnahmen zu beschleunigen, mit dieser kostbaren Ressource verantwortungsvoller umzugehen.

WimTec war schon immer Vorreiter in punkto Nachhaltigkeit

Seit der Unternehmensgründung vor mehr als 30 Jahren verfügen WimTec Armaturen über intelligente Details, die dabei helfen, Frischwasser einzusparen und damit auch das Abwasseraufkommen und den Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung zu senken. Dies ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern schont auch die Geldbörse.

Komfortabel Händewaschen, ohne zu verschwenden

Noch immer sind herkömmliche Armaturen mit einem Durchfluss von 9 Litern pro Minute weit verbreitet. Doch das ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Händewaschen bei 6 Litern pro Minute ist ohne Komforteinbußen möglich. Der Unterschied zeigt sich einzig in den Betriebskosten: 30 % Einsparung sind die Folge.

Berührungslose Armaturen sind sparsam

Berührungslose Waschtischarmaturen lösen nicht nur automatisch aus, sondern stoppen den Wasserfluss auch zuverlässig, wenn kein Wasser benötigt wird. Durch den automatischen Wasserstopp gehören offen gelassene Wasserhähne der Vergangenheit an. Die erfreuliche Konsequenz: der Wasser- und Energieverbrauch wird im Vergleich zu herkömmlichen Armaturen um 60 % reduziert. Eine weitere Reduktion ist mit dem optional erhältlichen Wassersparregler mit einem Durchfluss von 4 Litern pro Minute möglich. Damit wird der Wasser- und Energieverbrauch sogar um 75 % reduziert. Und das nicht zu Lasten des gewohnten Komforts: die Luftbeimengung lässt das Weniger an Wasser nicht spürbar werden.

Nutzerverhalten gefährdet Trinkwasserqualität

Steht das Wasser aufgrund fehlender oder zu geringer Entnahme in den Leitungen, wird eine Kontamination des Trinkwassers mit mikrobiellen Krankheitserregern wie Legionellen begünstigt. Als Konsequenz fordert die Doppelrichtlinie VDI 3810/Blatt 2-VDI 6023/Blatt 3 einen bestimmungsgemäßen Betrieb, bei dem in der gesamten Trinkwasser-Installation ein Wasseraustausch über alle Entnahmestellen erfolgt. In der Praxis werden noch immer Mitarbeiter für personalintensive Spülmaßnahmen eingesetzt, um so den Wasserwechsel zu gewährleisten. Die Spülmengen sind überhöht, weil unbekannt ist, wie oft die Wasserabgabestellen bereits regulär genutzt wurden. Die Folgen sind nicht nur hohe Personal- sondern auch überhöhte Betriebskosten.

WimTec HyPlus ist ressourceneffizient

Genau hier setzt das intelligente Gesamtkonzept von WimTec an. Mit dem klaren Fokus auf ressourceneffizientem Ausspülen bis zu jeder Entnahmestelle sorgt WimTec HyPlus für den vollständigen Wasserwechsel in der gesamten Installation und schafft damit die Voraussetzung für einen hygienischen Betrieb. Die automatische Stagnationsfreispülung ist exakt nach den örtlichen Gegebenheiten einstellbar und spült mit einem Teil des eingesparten Wassers das stagnierende Wasser bedarfsgerecht aus. Sie erfolgt nur bei Betriebsunterbrechung und unzureichender Nutzung; bei regelmäßiger Entnahme wird keine Freispülung ausgelöst. „Die Elektronik ist der Schlüssel zum Erfolg, denn die intelligente Wasserentnahmestelle weiß, wann und wie lang sie das letzte Mal benutzt wurde. Sie stellt unabhängig vom Nutzer absolut gesundes Wasser sicher.“, sagt Peter Wimberger, Inhaber und Geschäftsführer von WimTec abschließend.