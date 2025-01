ACO Haustechnik: Neuer Parkdeckablauf und neue Parkdeckrinne speziell für Gussasphalt

Die befahrenen Flächen von Parkdecks gehören zu den mit am stärksten belasteten Straßenbelägen: In keinem anderen Verkehrsbereich ist das Verhältnis der Fahrfläche zur Frequenz von Anfahren, Lenken und Bremsen so ausgeprägt. Zum Schutz der Baukonstruktion finden bei der Oberflächenbeschichtung von Parkdecks flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe oder Gussasphalt Verwendung. Und entsprechend dieser unterschiedlichen Materialien werden unterschiedliche Parkdeckrinnen in die jeweiligen Fahrbahnaufbauten eingebaut. ACO Haustechnik hat seine vielfach bewährte Produktfamilie der Parkdeckrinnen jetzt um eine speziell für Gussasphalt optimierte Variante erweitert.