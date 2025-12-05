05.12.2025  Pressemeldung Alle News von Artweger

ARTWEGER Duschen erleichtern die tägliche Reinigung

Dauerhaft pflegeleichtes ARTCLEAR GLAS

Mit der dauerhaft pflegeleichten Glasveredelung ARTCLEAR GLAS erfüllt das Bad Ischler Unternehmen eines der wichtigsten Kundenbedürfnisse im Bad - der Wunsch nach weniger Reinigungsaufwand für viele Jahre.

Die spezielle Oberfläche von ARTCLEAR Glas weist Wasser ab, Kalk und Schmutz finden kaum Halt – nicht nur für ein paar Jahre, sondern ein Duschenleben lang. ARTCLEAR GLAS senkt somit den Reinigungsaufwand des Benutzers und erhöht stattdessen seinen Komfort. ARTWEGER liefert damit dem Installateur attraktive Verkaufsargumente, die er im Beratungsgespräch überzeugend einbauen kann.

Der entscheidende Unterschied von ARTCLEAR GLAS zu anderen Duschgläsern liegt in der UV-Aushärtung der speziell behandelten Glasoberfläche. Dadurch wird sie dauerhaft pflegeleicht. Ein tägliches Abziehen ist möglich, aber nicht notwendig; Kalkreste lassen sich einfach 1x wöchentlich mit einem feuchten Tuch entfernen. Eine regelmäßige Reinigung mit herkömmlichen Badreinigern beeinträchtigt den ARTCLEAR Effekt nicht.

Top-Argumente für Installateure und Kunden

Gemeinsam mit den außenseitig verklebten Scharnieren und den verdeckten Silikonfugen bietet ARTWEGER damit seinen Partnern besonders reinigungsfreundliche Duschen am Markt. Der Installateur bekommt ein einzigartiges Argument in der Kundenberatung – für eine pflegeleichte Lösung im Bad, für die größtmögliche Zufriedenheit der Konsumenten.

Fact-Box ARTCLEAR Glas:

  • Wasser perlt dankt Nano-Effekt dauerhaft ab
  • Schmutz und Kalk finden kaum Halt
  • Dauerhaft reduzierter Reinigungsaufwand
  • Schützt vor Alterung und Glaskorrosion, Glas bleibt dauerhaft klar
  • Für Microfaser-Tücher geeignet
  • Spart Kosten für Reinigungsmittel, umweltfreundlich
  • Dauerhaft beständig gegen Reinigungs- und Duschmittel
  • Hält ein Duschenleben lang
  • Für alle Artweger Echtglas-Duschgläser erhältlich

Mehr Infos zu ARTCLEAR GLAS gibts hier...

www.artweger.de

