Wärmepumpen live vor Ort erleben und sich von Bosch Experten und Installationsfachbetrieben aus der Region beraten lassen

Besucher vor Ort erhalten 500 Euro Wertgutschein* auf eine Wärmepumpe von Bosch Home Comfort

Die Heiztechnikmarke Bosch Home Comfort lädt im Herbst in drei ihrer Trainingszentren zum jeweiligen Tag der offenen Tür ein. Interessierte Endkundinnen und Endkunden haben die Möglichkeit, sich am 13. September in Wernau (Stuttgart), am 27. September in Troisdorf (Köln) und am 11. Oktober in Chemnitz beim Tag der offenen Tür von Bosch Home Comfort von ausgewählten Fachpartnerinnern und Fachpartnern aus der Region und Bosch Experten zu Wärmepumpen persönlich beraten zu lassen.

Bosch Home Comfort macht die Wärmepumpe mit allen Sinnen erlebbar

Ob Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe oder Luft-Luft-Wärmepumpe: bei den Tagen der offenen Tür ermöglicht Bosch an einem Ort den Blick auf die gesamte Bandbreite sowie Einsatzgebiete der verschiedenen Wärmepumpenmodelle. Experten der Heiztechnikmarke halten Fachvorträge zum Thema Wärmepumpen und geben Antworten zu den Themen Technik, Aufstellort und Lautstärke sowie Kosten und Effizienz von Wärmepumpen.

Privatkunden finden Fachbetriebe in der Nähe und erhalten 500 Euro Wertgutschein*

Besucherinnen und Besucher treffen bei der Veranstaltung in den Bosch Home Comfort Trainingszentren auf Installateur-Betriebe aus ihrer Region, die sie zu den individuellen Anforderungen ihres Wärmepumpen-Projekts beraten und ein persönliches Angebot erstellen. Vorteil für alle Besucher: nach der persönlichen Beratung und der Anfrage des unverbindlichen Angebots erhalten sie einen Wertgutschein* in Höhe von 500 Euro auf ihre neue Wärmepumpe von Bosch Home Comfort. Sollte aus einer gefragten Region kein Installateur-Betrieb vor Ort sein, unterstützt Bosch Home Comfort die Besucherinnen und Besucher selbstverständlich bei der Vermittlung eines qualifizierten Fachbetriebes.

Hinweis zum 500 Euro Wertgutschein

Endkunden können sich vor Ort für den Wertgutschein registrieren, wenn sie nach der Beratung durch einen Bosch Partner ein unverbindliches Angebot für eine Bosch Wärmepumpe anfragen. Der Wertgutschein wird gültig mit der Beauftragung einer Wärmepumpen-Installation durch einen Bosch Fachpartner. *Wichtig: Für den Fall, dass Sie die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) nutzen, mindert die Inanspruchnahme des Wertgutscheins die förderfähigen Gesamtausgaben und ist von Ihnen als Antragsteller gegenüber dem Fördermittelgeber anzuzeigen. Soweit nach Abzug des Wertgutscheins die Höchstgrenze der förderfähigen Ausgaben nicht (mehr) erreicht ist, führt dies zu einer Minderung der Fördersumme. Soweit Sie andere Förderprogramme in Anspruch nehmen, beachten Sie bitte, dass die Inanspruchnahme des Wertgutscheins auch auf die jeweilige Förderung Auswirkung haben könnte und gegenüber dem Fördermittelgeber anzuzeigen ist.

Bei Online-Registrierung: Wertgutscheine für den Foodtruck

Die Teilnahme am Tag der offenen Tür ist kostenlos. Wer sich bereits im Vorfeld online für einen Tag der offenen Tür registriert, erhält Gutscheine für kulinarische Köstlichkeiten aus dem Foodtruck vor Ort. Auch der Spaß für Kinder kommt nicht zu kurz: Am Bosch Home Comfort Glücksrad können Kinder kleine Preise gewinnen.

