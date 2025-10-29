Dass Armstrong Fluid Technology mit der zu 97 % recycelbaren neuen Umwälzpumpe Design Envelope Circulator wahrlich eine ikonische Entwicklung gelungen ist, hat das Unternehmen jetzt schwarz auf weiß. Bei den Iconic Awards 2025 wurde die innovative Neuheit von Armstrong jetzt als Sieger in der Kategorie Produkte ausgezeichnet. Der Iconic Award ist ein Architektur- und Designwettbewerb des German Design Councils, einem Rat für Formgebung, der auch die German Brand Awards und die German Design Awards vergibt. Die Iconic Awards 2025 wurden jetzt in der BMW-Welt in München vergeben.

„Über diese Auszeichnung freuen wir uns natürlich sehr, denn sie beweist, dass wir genau die Lösung entwickelt haben, auf die Architekten gewartet haben. Es war großartig, an dem Award-Programm teilzunehmen und unsere Neuheit vor einer hochkarätig besetzten Jury zu präsentieren. Nach dem tollen Feedback bei der Weltpremiere auf der ISH 2025 im Frühjahr in Frankfurt ist dieser Preis ein weiterer Meilenstein für uns“, sagt Produktmanager Basile Moudivendar, der maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war. Gemeinsam mit Codrina Mihaela Ichim, der Marketingverantwortlichen von Armstrong Fluid Technology für Europa, und dem Leiter des Produktionswerks in Jimbolia in Rumänien, Costin Stanculete, nahm Moudivendar den Iconic Award in München entgegen.

Für Mehrfamilienhäuser

Bei Design Envelope Circulator von Armstrong handelt es sich um ein völlig neues Umwälzpumpensystem, das speziell für den Einsatz in Wärmepumpen entwickelt wurde – insbesondere für Wärme- und Warmwasserversorgung in Mehrfamilienhäusern oder kleineren gewerblichen Einheiten.

Ohne Magnetfilter

Die Umwälzpumpen arbeiten mit Trockenrotor und können komplett ohne Magnetfilter betrieben werden. Mit ihren kompakten Abmessungen, einem branchenweit einzigartigen PCB-Stator-Design und einem verringerten Gesamtgewicht wurden diese Umwälzpumpen speziell dafür entwickelt, den Wirkungsgrad von Wärmepumpenanwendungen zu optimieren. Die zu 100 % in der EU gefertigten Pumpen sind besonders ökologisch, sie lassen sich zu 97 % recyceln.

Handel und Handwerker profitieren

„Wir haben die neue Circulator-Generation auf der ISH als Gamechanger und umweltfreundlichste Umwälzpumpe der Welt angekündigt und wirklich nicht zu viel versprochen. Die Nachfrage ist seither sehr gut. Nicht nur die Architekten und Planer freuen sich über unsere Neuheit, sondern auch der Heizungs- und Sanitärfachgroßhandel. Denn den Händlern bieten wir mit dem Circulator-Konzept ein übersichtliches Pumpenprogramm“, sagt Harald Draheim, Sales Manager bei Armstrong für den DACH-Raum. Auch die Installateure im SHK-Handwerk profitieren von der Innovation: Denn durch die Bauteilreduzierung und den modularen Aufbau lassen sich die Design-Envelope-Circulator-Pumpen von Armstrong besonders leicht und schnell reparieren.

Über die Design Envelope Circulator von Armstrong:

Bei den Design Envelope Circulatoren von Armstrong passt sich der ECM-Motor mit einer Leistung von 90 bis 2.000 Watt in Echtzeit an den Bedarf an und reduziert so Energieverluste bei geringer Nachfrage. Gerade bei sehr geringem Durchfluss arbeitet das System besonders effizient und zuverlässig, ohne An- und Abschalten. Die neue Zirkulationspumpe ist besonders flexibel einsetzbar und eignet sich für Installationen im Baubestand und in Neubauten genauso wie für die OEM-Ausstattung der Wärmepumpenhersteller und Anlagenbauer. Da die Produktneuheit mit einem Trockenrotor angetrieben wird, sparen sich die Handwerker und deren Auftraggeber Wartungs- und Reparaturkosten. Motor und Pumpe arbeiten als getrennte Einheiten. So kommt der Motor nicht mit dem Fließmedium in Kontakt und kann nicht durch Verschmutzungen beschädigt werden. Darum können die Installateure dank der neuen Zirkulationspumpe auch auf den Einbau von Magnetfiltern verzichten, der bei anderen Systemen notwendig ist, um Ablagerungen wie Magnetit abzufangen.