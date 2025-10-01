Fachbesucher sind herzlich eingeladen, das Team von aquatherm auf der HEATEXPO zu besuchen und sich über aquatherm energy twin und die weiteren Lösungen im Bereich der Fernwärme zu informieren.

Die aquatherm GmbH ist in diesem Jahr als Aussteller auf der HEATEXPO vom 25. bis 27. November in Dortmund vertreten. Präsentiert werden auf der Fachmesse, die als zentraler Treffpunkt der Branche für die Wärmeversorgung der Zukunft gilt, innovative Lösungen für die Heizungs- und Energietechnik.

Im Fokus des Messeauftritts steht ein neues Produkt von aquatherm: aquatherm energy twin. Das vorisolierte Doppelrohrsystem wurde speziell für den Einsatz in Nah- und Fernwärmeprojekten entwickelt. In einem gemeinsamen Fernleitungsrohr werden Vor- und Rücklauf so kombiniert, dass es Vorteile in den Bereichen Effizienz, einfache Verarbeitung und Nachhaltigkeit bietet.

Ein besonderes Highlight am Stand ist die Präsentation der neuen Muffenschweißmaschine. Sie ermöglicht das simultane Schweißen von Vor- und Rücklauf und sorgt so dafür, dass doppelt so schnell gearbeitet werden kann – damit lassen sich deutlich mehr Meter Rohr pro Tag verlegen. Dieses innovative Verfahren erleichtert nicht nur die Montage, sondern steigert auch die Effizienz auf der Baustelle erheblich.

Darüber hinaus erfahren Messebesucher alles über die Leckageortung, die für die gesamte aquatherm energy Produktfamilie erhältlich ist. So zeigen die aquatherm Experten, wie einfach und zuverlässig potenzielle Leckagen erkannt werden, bevor es zu Sach- oder Umweltschäden, Betriebsunterbrechungen oder hohen Reparaturkosten kommt.

Fachbesucher sind herzlich eingeladen, das Team von aquatherm in der Messe Dortmund in Halle 4.0, Stand 4.F56 zu besuchen, sich über aquatherm energy twin und die weiteren Lösungen von aquatherm zu informieren und gemeinsam die Zukunft nachhaltiger Energietechnik zu gestalten.