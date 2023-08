Formschön, leistungsstark, intelligent gesteuert - so kommt der neue Kleinraumventilator COSMO APART daher. Er bildet die optimale Lösung für Bäder, Toiletten oder andere Funktionsräume im Innenbereich und sorgt für eine schnelle und effektive Entlüftung.

Dank seines kompakten und zeitlosen Designs lässt sich der COSMO APART einfach an der Wand oder Decke montieren. Durch seine flache Bauweise ist er besonders platzsparend und fügt sich nahtlos in jedes Raumkonzept ein. Ein hochwertiger Motor im Ventilator gewährleistet eine hohe Luftleistung bei gleichzeitig leisem Betrieb.

Die integrierte Rückluftsperrklappe verhindert das Rückströmen von unerwünschten Gerüchen und Schmutzpartikeln in den Raum. Darüber hinaus besticht der COSMO APART Kleinraumventilator stets mit einer frei einstellbaren Nachlaufzeit (1 bzw. 1,5 bis 20 Minuten) und in der Ausführung „F“ mit einer intelligenten Feuchtefunktion (30 % - 80 %) sowie mit einstellbarem Volumenstrom (40 - 75 m3/h bzw. 75 - 155 m3/ h).

Der COSMO APART eignet sich sowohl für den privaten als auch gewerblichen Einsatz und überzeugt durch seine einfache Handhabung sowie wartungsarme Konstruktion. Dieser Kleinraumventilator garantiert ein angenehmes Raumklima - jederzeit und ohne großen Aufwand. Die APART Baureihe ist in den Baugrößen 100 und 120 und mit Luftleistungen bis zu 80 bzw. 155 m3/h erhältlich.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.cosmo-info.de/profi/lueftung/ventilatoren/kleinraumventilatoren