Die Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH hat gemeinsam mit der LWM Werkzeug- und Maschinenbau GmbH den renommierten Innovationspreis 2024 des Oldenburger Münsterlandes gewonnen. Mit ihrer innovativen, patentierten Rohrverbindungslösung KG2000 e-line protect überzeugten die Unternehmen die unabhängige Jury und setzten ein klares Zeichen für technischen Fortschritt, Nachhaltigkeit und Praxisrelevanz.

Technologischer Fortschritt in der Rohrverbindung

Durch die patentierte Verbindungstechnik ermöglicht die KG2000 e-line protect Doppellangmuffe in Kombination mit dem Fügewerkzeug ein einfaches, schnelles und sicheres Verbinden von Rohren und Formteilen. Eine integrierte Spitzendüberbrückung nimmt die beiden Rohr-Spitzenden auf und sorgt für einen absolut planen Übergang.

Daniel Menke, Key Account Manager bei Ostendorf, erklärt: „Dadurch wird der Einzug von Kabelsträngen deutlich vereinfacht und vor Beschädigungen geschützt. Selbst das Verlegen in leichten Kurven ist problemlos möglich.“ Diese Innovation setzt neue Standards für die Effizienz und Sicherheit moderner Infrastrukturprojekte.

Feierliche Preisverleihung in Cloppenburg

Die Auszeichnung wurde am 29. November 2024 in der Stadthalle in Cloppenburg verliehen. Daniel Menke (Key Account Manager Kabelschutz bei Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH) und Alwin Lamping (Geschäftsführer der LWM Werkzeug- und Maschinenbau GmbH) nahmen die Ehrung stellvertretend für ihre Teams entgegen. Die Preisverleihung würdigte Unternehmen, die mit innovativen Ideen zur Stärkung der Region beitragen und neue Maßstäbe setzen.

Ein Dank an die Beteiligten

Die Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH bedankt sich herzlich bei der Jury, den Projektpartnern und dem gesamten Team, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Dieses Beispiel zeigt, dass innovative Technologien und regionale Zusammenarbeit eine nachhaltige Wirkung erzielen können.

Mehr Informationen zu dieser Innovation finden Sie in unserem Video: youtu.be/vLaj6GP36No