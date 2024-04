Viessmann Climate Solutions, ein weltweit führender Anbieter für effiziente und systemische Klima- (Wärme, Wasser- und Luftqualität) und erneuerbare Energielösungen, bietet seinen Nutzer:innen zukünftig ein wegweisendes Ratenkauf-Modell für Wärmepumpen an. Die neue Art der Finanzierung – in Form von Ratenzahlungen – schließt nicht nur die volle Förderfähigkeit von bis zu 70 % gemäß den aktuellen Förderprogrammen der KfW-Bankengruppe ein, sondern bietet auch ein 10-jähriges umfassendes Instandhaltungs-Paket. Viessmann Climate Solutions ist ein Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Das neue Ratenkaufangebot, das zusätzlich zur “Viessmann Miete” unter dem Namen “Viessmann Wärme+Strom” angeboten wird, hat das übergreifende Ziel, Nutzer:innen den Umstieg auf umweltfreundliche Heizsysteme zu erleichtern und deutschen Haushalten eine nachhaltige Lösung anzubieten. Mit Viessmann Wärme+Strom ist es möglich, Kundinnen und Kunden moderne und effiziente Klimalösungen aus einer Hand zu planbaren monatlichen Raten anzubieten, inklusive einer umfassenden Instandhaltungsgarantie. Und das alles zu 0 Euro Anschaffungskosten, Nutzer:innen zahlen lediglich eine planbare monatliche Rate. Die Instandhaltungsgarantie umfasst alle Reparaturen, Ersatzteile und notwendigen Wartungsarbeiten während der gesamten Laufzeit.

„Dieses flexible Ratenkaufangebot ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer grüneren Zukunft“, so Sebastian Bach, Managing Director der Viessmann Solutions & Services GmbH. „Wir möchten es jedem Haushalt ermöglichen, aktiv an der Energiewende teilzunehmen. Durch die Kombination von Förderfähigkeit sowie finanzieller Flexibilität und mit einem umfassenden Instandhaltungspaket setzen wir neue Standards in der Branche.“

Die Vorteile des neuen Ratenkaufangebots im Überblick:

Bis zu 70 % Förderung: Kundinnen und Kunden profitieren von der maximalen staatlichen Förderung durch die KfW-Bankengruppe, wodurch die finanzielle Belastung erheblich gesenkt werden kann.

10 Jahre Ratenkauf inkl. Instandhaltungsgarantie: Eine gleichbleibende monatliche Rate über 10 Jahre für die Wärmepumpe erleichtert die Budgetplanung. Zusätzlich garantiert Viessmann Wärme+Strom für diesen Zeitraum alle notwendigen Reparaturen und Wartungen ohne zusätzliche Kosten.

Flexible Finanzierung: Kund:innen können die Höhe ihrer Anzahlung selbst bestimmen, um die monatlichen Raten anzupassen. Über eine Sondertilgung ist es jederzeit möglich, die Laufzeit zu verkürzen oder die Raten weiter zu reduzieren. Ganz wichtig: Kundinnen und Kunden müssen nicht mit Vorfälligkeitsentschädigungen rechnen.

Keine Vorfinanzierung der Fördersumme : Viessmann Wärme+Strom übernimmt die Vorfinanzierung bis zur Auszahlung der Fördermittel. Lange Wartezeiten bis zur Auszahlung der Fördermittel vom Staat fallen weg!

: Viessmann Wärme+Strom übernimmt die Vorfinanzierung bis zur Auszahlung der Fördermittel. Lange Wartezeiten bis zur Auszahlung der Fördermittel vom Staat fallen weg! Einfach und schnell : Dank des Video-Ident-Verfahrens und einer unkomplizierten Bonitätsprüfung kann der Ratenkaufvertrag schnell und bequem online abgeschlossen werden.

: Dank des Video-Ident-Verfahrens und einer unkomplizierten Bonitätsprüfung kann der Ratenkaufvertrag schnell und bequem online abgeschlossen werden. Kein Grundbuch- oder Schufa-Eintrag

Kein Restwert nach Ablauf der Vertragslaufzeit: Am Ende der Laufzeit gehört die Wärmepumpe dem/der Kunden/Kundin, ohne dass dafür weitere Kosten in Rechnung gestellt werden.

Weitere Informationen zu Viessmann Wärme+Strom finden Sie auf der Website viessmann.de/waerme-strom-mieten.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte:

E-Mail: strom(at)viessmann.com oder waerme(at)viessmann.com

Hotline: +49 6452 70 1955