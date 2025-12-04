Überzeugt in jeder Hinsicht: Der neue Kaltwasser-Erzeuger KWP Eco Pro arbeitet sicher und umweltfreundlich, zudem wird er objektspezifisch ausgestattet. Bild: REMKO, Lage

Mit dem Kaltwasser-Erzeuger KWP Eco Pro kann REMKO ab sofort eine neue Serie von enormer Leistungsfähigkeit liefern. Sie punktet durch maximale Sicherheit, Flexibilität und umweltfreundlicher Technik auf R290-Basis. Damit qualifiziert sich der KWP Eco Pro für zahlreiche Anwendungen in größeren und großen Objekten.

Neun Leistungsvarianten, fünf Baugrößen sowie Hydraulikkomponenten für die individuelle Konfiguration – in dieser Bandbreite zeigt der KWP Eco Pro seine Klasse. Für die Kühlfunktion nennt REMKO die Leistungswerte 33 bis 194 kW, für das Heizen sind es 41 bis 252 kW. Um sich optimal an variierende Bedingungen anzupassen, kann jedes Gerät seinen Betrieb modulieren, die vier größten Versionen sogar zwischen 17 und 100 %. Dies gelingt unter anderem durch halbhermetische Verdichter mit zusätzlichem Inverter.

Selbst anspruchsvolle Klimabedingungen stellen kein Problem dar, denn der Kühlmodus funktioniert bei einer Umgebungstemperatur von bis zu -15 °C, der Heizmodus bei bis zu 25 °C. Serienmäßig sind ein ATEX-Ventilator und ein Gasdetektor integriert, um eine hohe Betriebssicherheit zu garantieren.

Die Regelung unterstützt die Modbus-Schnittstelle RS485. Über potenzialfreie Schaltkontakte lässt sich der KWP Eco Pro in die Gebäudeleittechnik einbinden. Sämtliche Komponenten sind übersichtlich im Schaltschrank angeordnet. An einem sensiblen Aufstellort verringert das Low-Noise-Kit aus dem Zubehörsortiment den Schalldruckpegel. Als weitere Ergänzungen stellt REMKO Speicher, Standard- oder Hochdruckpumpen, MAG und Frostschutzheizung bereit. Dank all dieser Möglichkeiten kann das Gerät für einzelne Objekte optimiert werden – individuell zugeschnitten und damit höchst effizient im Betrieb.

Weitere Informationen zu Produkten aus dem Hause REMKO sind auf www.remko.de zu finden.