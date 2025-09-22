Zur Erleichterung der täglichen Arbeit von Bauingenieuren, TGA-Fachplanern, Handwerkern und Objektberatern bietet JUDO über die führende Informationsplattform in der Baubranche AUSSCHREIBEN.DE Produktinformationen mit Bildern, Texten, sowie BIM Daten und Listenpreisen zur Auswahl an. Die Nutzer dieser wichtigen Schnittstelle haben somit die Möglichkeit, die gewünschten Produktlösungen inklusive der relevanten Planungsdaten bereits in der Vorplanung in die eigenen Planungsprozesse und Leistungsverzeichnisse komfortabel, vollständig und zeitsparend zu integrieren.

Schon mit der Auftragserteilung von Bauprojekten oder Sanierungen schauen sich Planer nach passenden Produkten um. Der strukturierte Datenaufbau ist dabei essenziell für die Entscheidungsfindung: Hierfür stellt die digitale Ausschreibungsplattform der ORCA Software GmbH eine zentrale Ablage aller Produktinformationen für den Ausschreibungstext bereit. Die Vielfalt und Aktualität des Portals überzeugt bis zu 10.000 Besucher täglich und bietet den optimalen Service beim Erstellen von Ausschreiben oder Angeboten. Architekten, Bauingenieure und Planer, aber auch ausführende Handwerker verfügen kostenfrei über die formatierten Texte.

Mit der neuen Schnittstelle zu JUDO profitieren Interessenten von einem schnellen und unkomplizierten Zugriff auf sämtliche notwendige Daten. Die tägliche Datenbeschaffung für Planungsprojekte mit den WunschWasser-Experten wird durch die Bereitstellung des umfassenden Herstellerkatalogs deutlich vereinfacht. Interessenten aus unterschiedlichen Bereichen – inklusive der Wasseraufbereitung – erhalten einen aktuellen Überblick zu den passenden JUDO-Produkten und müssen die einzelnen Informationen nicht erst umständlich recherchieren. Produktdatenblätter, Bilder und weitere Dokumente wie Montage- und Betriebsanleitungen lassen sich so einfach in die Planungsunterlagen übertragen. Als momentan einziger Hersteller der Wasseraufbereitung stellt JUDO BIM-Planungsdaten und aktuelle Listenpreise als erste Orientierung zur Verfügung.

Für die Dokumentation der Produkt-, Angebots- und Ausschreibungsdaten stehen unterschiedliche Datenformate per Download oder E-Mail zur Verfügung – inklusive GAEB-Format, dem Baubranchen-Standard. Weitere Informationen oder Beratungsgespräche mit den kompetenten JUDO Projektberatern können ebenso direkt über das Portal angefordert bzw. vereinbart werden.

JUDO auf AUSSCHREIBEN.DE: ausschreiben.de/catalog/judowasseraufbereitung