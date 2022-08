Gestiegene Energiekosten, führen zum Umdenken bei Hausbesitzer/innen. Dies zeigt die signifikant gestiegene Nachfrage bei Sanierungssystemen im Bereich der Heizungsanlagen von Bestandsobjekten. Zur Ertüchtigung bestehender Anlagen für einen wirtschaftlich sinnvollen Betrieb mit Niedertemperaturlösungen, sind die richtigen Entscheidungen gefragt.

KAN-therm bietet mit seinen Renovierungslösungen für Boden, Wand und Decke eine Vielfalt an Möglichkeiten. Ob im Naßbau- oder Trockenbauverfahren: der Spezialist für Flächenheiz- und Kühlsysteme unterstützt seine Partner mit Systemen für alle Anwendungen.

Sie möchten mehr erfahren? Informieren Sie sich vom 6. – 9. September auf der SHK in Essen. Stand 1C11 in Halle 1.

Übrigens:

KAN-therm ist umgezogen.

Nur rund 11 km entfernt vom bisherigen, liegt der neue Unternehmensstandort in Sankt Augustin. Mit dem Bezug der neuen Räumlichkeiten, bietet die nun sechs mal größere Bürofläche die Voraussetzung für die personelle Aufstockung, mit der KAN seine Präsenz in den deutschsprachigen Märkten ausbauen will.

Alle Ansprechpartner:innen sind weiterhin unter den bekannten Telefonnummern erreichbar.