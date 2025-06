Kleinstes und leistungsstärkstes unter den Ausgleichventilen - Kompakter und leichter als am Markt verfügbare Lösungen - Regelventil kann in allen Lagen montiert werden

TA-Nano ist das neue kompakte, gegen Verschmutzung unempfindliche druckunabhängige Regelventil für die on/off-Regelung aus der Produktmarke IMI TA. Damit hat sich IMI den steigenden Leistungsanforderungen und immer knapper werdenden Platz in den Endgeräten gestellt. TA-Nano ist nicht nur das kleinste, sondern auch das leistungsstärkste unter den druckunabhängigen Ausgleichsventilen (PIBCV). Es ersetzt die bestehende TA-Compact-P-Lösung, wobei es auf dem Erfolg seines Vorgängers aufbaut. Das neue TA-Nano-Ventil setzt einen neuen Standard für kompakte, effiziente PIBCV-Designs. Zudem hat es verbesserte Durchflussraten und einen höheren Differenzdruck. TA-Nano ist erhältlich in DN10-25 mit den Optionen geringer, normaler und hoher Durchfluss. Es deckt Durchflüsse von 18-2300 l/h bis zu 6 bar Differenzdruck ab. Das Regelventil bietet eine breite Palette von Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Innen- und Außengewinde, um alle Rohrleitungskonfigurationen zu erfüllen. Neben der Version TA-Nano ohne Messstellen steht auch das TA-Nano Plus zur Verfügung, mit Druck, Temperatur- und Durchflussmessanschlüssen sowie Spülmöglichkeit.

Ein immer wiederkehrendes Problem in Heiz- und Kältesystemen ist der Umgang mit schlechter Wasserqualität. Verschmutzungen im System können z. B. zu einer Erhöhung der erforderlichen Förderhöhe der Pumpe und zu einer Verringerung des thermischen Wirkungsgrads der Endgeräte führen. Dies wiederum hat negative Auswirkungen auf die Energieeffizienz und die Lebensdauer der Geräte. Verschmutztes Wasser kann zudem zu unerwarteten Ausfallzeiten des Systems führen und somit zu zusätzlichen Wartungskosten. TA-Nano wurde speziell für den Einsatz in verschmutzten Wässern entwickelt. Es gewährleistet durch sein robustes Design einen zuverlässigen Betrieb auch in schmutzanfälligen Systemen. Das Regelventil ist entsprechend Klasse VI nach EN 60534 dicht, was die Systemwartung vereinfacht. Die Version TA-Nano Plus z.B. kann auf Spülbetrieb eingestellt werden, wodurch die Wartung weiter erleichtert wird. Dank seiner Doppelmembrantechnologie, die aus einer inneren weichen und einer äußeren harten Membran besteht, hält das TA-Nano-Ventil auch den schwierigsten Systembedingungen stand und garantiert dabei eine niedrige Förderhöhe und eine geringe Hysterese.

Das kompakte und leichte Design des TA-Nano vereinfacht die Installation, insbesondere in engen und schwer zugänglichen Räumen, wie Kühlbalken, kleinen RLT-Geräten, Gebläse-Konvektoren oder als Zonenventil. TA-Nano kann in jeder beliebigen Position montiert werden. Mit einem benutzerfreundlichen Einstellrad, bei dem die Einstellungen sichtbar bleiben, wenn der Stellantrieb montiert ist, werden präzise Durchflusseinstellungen mit minimalem Aufwand ermöglicht. Wird ein neues HLK-System geplant oder soll ein bestehendes aufgerüstet werden, bietet TA-Nano die perfekte Balance zwischen kompaktem Design und hoher langlebiger Leistung.