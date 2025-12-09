Das neue digitale Hycleen-Balance-Ventil löst das Problem der ungleichmäßigen Warmwasserverteilung, indem es die Warmwasserzirkulation im Gebäude präzise und effizient ausgleicht. Quelle: GF Building Flow Solutions

Es gleicht die Zirkulation im Gebäude präzise aus, verhindert so das Wachstum von Krankheitserregern wie Legionellen, senkt den Energieverbrauch und steigert Sicherheit und Komfort. Die automatische Temperaturdokumentation erleichtert nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sondern belegt sie auch. Das System lässt sich einfach installieren, in Betrieb nehmen und per Smartphone oder Gebäudemanagementsystem bedienen. Der digital gesteuerte hydraulische Abgleich sorgt für warmes Wasser in der gewünschten Temperatur - schnell verfügbar und bis zu 25 Prozent energieeffizienter. Das Ventil eignet sich für die Nachrüstung im Bestand ebenso wie für Neubauten wie Mehrfamilienhäuser, Hotels, öffentliche oder Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.

Allein in Deutschland treten schätzungsweise bis zu 30.000 Legionelleninfektionen pro Jahr auf*. Bei Temperaturen zwischen 25 °C und 50 °C, verursacht durch ungleichmäßige Warmwasserverteilung oder lange Stagnationszeiten, können sich Legionellen und andere Bakterien optimal vermehren. In den meisten Ländern sind daher Temperaturen ab 55 °C in der Warmwasserzirkulation gesetzlich und durch Richtlinien vorgeschrieben.

Sofortige Sicherheit - auch im Bestand

Hycleen Balance sorgt für gleichmäßige Temperaturen im Warmwasserkreislauf durch kontinuierliche Messung der Temperaturen und digitale Steuerung des Wasserflusses. Es führt unmittelbar nach dem Einbau einen sicheren temperaturbasierten Abgleich durch. So wird das Wachstum von Legionellen im gesamten Gebäude verhindert. Durch die automatische Temperaturdokumentation lässt sich die Einhaltung der Vorschriften schnell und einfach überprüfen. Regelmäßige automatische Funktionsprüfungen und Wartungen sichern eine konstante Leistung und vermitteln ein beruhigendes Gefühl. Alarmmeldungen und Protokolle ermöglichen eine schnelle Fehlererkennung und eine klare Dokumentation.

Mehr Komfort, weniger Energie

Neben sicheren Temperaturen sorgt GF Hycleen Balance dafür, dass Warmwasser an jedem Punkt im Gebäude sofort verfügbar ist - zum Beispiel unter der Dusche. Die präzise Temperaturregelung und -verteilung minimiert Wärmeverluste und gewährleistet, dass Pumpen und Warmwasserbereitung stets mit optimaler Leistung arbeiten. So sinkt der Energieverbrauch in der Warmwasserbereitung und -verteilung um bis zu 25 Prozent.

Automatisierte Dokumentation, konstante Leistung

Dank Konnektivität und modernster Betriebssoftware optimiert das neue Ventil den hydraulischen Abgleich kontinuierlich. Wichtige Aufgaben wie die konforme und effiziente Temperaturverteilung in jeder Zirkulationsleitung, Überwachung, Alarmierung und Dokumentation werden zuverlässig und automatisiert ausgeführt.

Schnelle Installation, umgehende Verbesserungen

Eine flexible, vorkonfektionierte Verkabelung vereinfacht die Installation und spart Zeit. Das System lässt sich im „Plug & Play“-Verfahren über Smartphone, über Tablet oder über jedes Gebäudemanagementsystem einbinden und steuern. Nach der Inbetriebnahme startet es sofort, passt die Zirkulation an und optimiert diese. Die Modbus-Schnittstelle ermöglicht bei Bedarf die Überwachung, Parametrierung und direkte Steuerung des Ventils.

Vorteile auf einen Blick

Intelligenter hydraulischer Abgleich: Gleichmäßige, digital gesteuerte Warmwasserzirkulation auf Basis von Echtzeitdaten

Hygiene: Temperaturen ab 55 °C verhindern Legionellenwachstum

Nachhaltigkeit: Bis zu 25 % weniger Energieverbrauch durch optimierte Zirkulation

Plug & Play: Inbetriebnahme in weniger als fünf Minuten pro Ventil

* Deutsches Kompetenznetzwerk für ambulant erworbene Pneumonien (CAPNETZ)