2023 wird sicherlich ein starkes Öl-Jahr.

Es werden voraussichtlich viele Kessel dieses Jahr getauscht werden. Sie als Installateur erhalten mit Hansa eine fantastische Alternative zu den vielen, teilweise bekannteren Marken.

Produziert in Deutschland, attraktive Preise, einfacher Kesselaufbau, tolle Qualität. Alles Argumente für Ihre Verkaufsgespräch. Hier stellen wir Ihnen das aktuelle Sonderangebot vor:

HANSA Integra bodenstehender Öl-Brennwertkessel mit Basiszubehör, Unithaube und Sockel sowie Abgaspaket.

Vorteile im Überblick

Nachhaltige Hochleitungs-Gusskesseleinheit

Hochwertiger HANSA Edelstahlwärmetauscher

Zuverlässige Ölbrenner (Blaubrenner)

Witterungsgeführte Regelung (Siemens)

Sicherheitstauchthermostat und Sicherheitsgruppe enthalten

Abgasset komplett enthalten

Paketinhalt

Öl- und Gasbrennwertkessel mit Gussblock, Edelstahlwärmetauscher und weißer Design-Verkleidung

Blaubrenner bzw. Gasbrenner

Sockel 30 cm Höhe

Unit-Haube

witterungsgeführte Siemens Albatros Regelung (inkl. Fühler) ohne Vorlauftemperaturfühler, mit Außen-Temperatur-Fühler

Sicherheitsgruppe

Sicherheitstauchthermostat

Kessel-Anschlussstück ATB

Abgas-Bausatz DN80 starr im Schacht (12 m)

Abgas-Bausatz DN80 Verbindungsleitung

Energieeffizienzklasse A

Jetzt den Austausch planen und mit dem Hansa Integra 36-19 Ölbrennwertkessel-Paket inklusive Standsockel und Abgaspaket kräftig sparen!

Zum Hansa Kesselpaket:

Das Beste zum Schluss:

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!