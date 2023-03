Windhager wird den Produktbereich der Wärmepumpe weiter massiv ausbauen. Das unterstreicht nicht zuletzt die Errichtung eines neuen Produktionswerks im oberösterreichischen Gmunden. Ab 2024 wird dort die Wärmepumpen-Reihe der Modelle AeroWIN Evo 9.6 und Evo 13.9 produziert. Die Luft- /Wasser-Wärmepumpen in Monoblockbauweise bieten Leistungsbereiche bis zu 22 kW (inklusive Heizstab; ohne Heizstab bei A-7/W35 bis 9,4 kW bzw. 13,2 kW). Sie eignen sich für den Neubau sowie für den Bestand.

Zu der kompakten Bauweise überzeugt die AeroWIN Evolution durch höchste Energieeffizienz mit einem COP bis zu 5,18 bei A7/W35. Ihr Betrieb ist mit einem Schallleistungspegel (EN 12102) von 45 bzw. 50 dB(A) flüsterleise. Dazu tragen die Inverter-Technologie, ein Ventilator im sogenannten Eulenflügel-Design sowie ein großzügig dimensionierter Verdampfer mit weitem Lamellenabstand bei. Zudem hat Windhager serienmäßig eine Kühlfunktion in die Geräte integriert.

Dank intelligenter Steuerung wird der von PV-Anlagen produzierte Strom optimal für den Eigenverbrauch genutzt. So wird zuerst die Wärmepumpe versorgt, bevor Strom ins Netz eingespeist wird. Gesteuert werden kann das Heizsystem einfach und komfortabel über das im Lieferumfang der Wärmepumpe enthaltene Touch-Bedienmodul. Optional ist der Fernzugriff via Smartphone oder Tablet. So ist auch ein Zugriff des Installateurs auf das Heizsystem ortsunabhängig möglich.

Ein gleichermaßen wirtschaftlicher wie nachhaltiger Ansatz sind die Hybridlösungen von Windhager. Zu jedem bestehenden oder neuen Biomassekessel mit Pufferspeicher lässt sich die AeroWIN Evolution Luft/Wasser-Wärmepumpe von Windhager kombinieren. So kann das Heizsystem sehr sauber, schnell sowie einfach modernisiert werden.

Mehr Infos zu den innovativen Technologien von Windhager sind auf der Website zu finden.