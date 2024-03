Es liegt auf der Hand, dass Pflanzen der wichtigste Aspekt bei der Innenraumgestaltung im Sinne des biophilen Designtrends spielen. Viele Pflanzen haben die Eigenschaft giftige Stoffe aus der Luft zu filtern und abzubauen. Der Kontakt mit ihnen wirkt beruhigend und außerdem sind sie einfach eine schöne Dekoration.

Für welche Arten sollten wir uns entscheiden?

Zimmerpflanzen können als Dekoration in jedem Raum aufgestellt werden, auch im Badezimmer. Sie tragen dazu bei, einen entspannenden Raum zu schaffen. Arten, die kein Problem mit übermäßiger Feuchtigkeit haben, wie Farn oder Glücksfeder, sind für den Nassbereich gut geeignet. Aber auch solche, die nicht viel Licht brauchen, wie die Grünlilie, machen sich gut im Badezimmer.

Welche Materialien und Oberflächen?

Pflanzen schmücken bereits für sich den Raum und benötigen keine übermäßigen Ergänzungen. Daher eignen sich eine helle, erdige Farbpalette sowie naturalistische Materialien wie Stein und Holz hervorragend. Sie machen das Bad zu einem Raum, der die Sinne entspannt und vom hektischen Alltag ablenkt, wenn Sie nach Hause kommen.

Formen, Stile, Materialien und Gestaltung

Einfache Formen bei Möbeln und Einrichtungsgegenständen, eine minimalistische Duschkabine aus Glas, wie die eleganten und modernen Duschkabinen der Serie NIESTE, VISPA oder TRAVE RL unterstreichen den natürlichen Look. Wenn Sie den industriellen Stil mögen, können Sie eine Kabine mit bedruckten schwarzen Sprossen wählen. In unserem Sortiment finden Sie Modelle in verschiedenen Größen. Wenn Sie eine eher schwierige Einbausituation haben, können Kabinen auch nach Maß bestellt werden.

Empfehlenswert ist es auch, die Farbe der Armaturen in der Duschkabine mit denen anderer Oberflächen und Accessoires wie Duschkabinenprofile, Heizkörper oder Handtücher abzustimmen. Ideal sind auch Duschwannen mit einer steinähnlichen Struktur, wie die Mineralgusswannen von PUK Duschkabinen.

Pflanzen im Bad einmal anders

Was, wenn man keinen grünen Daumen hat oder das Badezimmer keine Fenster hat und trotzdem Natur ins Badezimmer Einzug halten soll? Ergänzen Sie florale Motive auf eine andere Art und Weise!

Bei PUK Duschkabinen bieten wir die Möglichkeit, z. B. Efeu- oder Blumenmuster in das Glas zu gravieren oder ein buntes Motiv aus Palmenblättern auf das Duschkabinenglas zu drucken. Solche floralen Elemente werden Ihr Badezimmer auf jeden Fall beleben und eine angenehme Atmosphäre schaffen.

Pflanzen erobern immer mehr Räume, auch das Badezimmer. Was gibt es Schöneres, als die Natur in die eigenen vier Wänden zu holen?