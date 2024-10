Das ursprünglich mit fossiler Fernwärme beheizte Wohngebiet in Slotjsbjergby/Dänemark wird seit Oktober 2023 über ein von Wärmepumpen gespeistes Nahwärmenetz versorgt.

Die Ablösung von fossilen Brennstoffen und der Umstieg auf nachhaltigere Heizformen ist ein zentrales Element der europäischen Klimapolitik. Wie sich dies durch eine individuell geplante und auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmte Systemlösung mit Wärmepumpen auch in dünn besiedelten Gebieten schnell, flexibel und hocheffizient umsetzen lässt, beweist Dimplex mit einem Projekt in Slotsbjergby/Dänemark: Dabei wurde ein ganzes Wohngebiet auf ein dezentrales „grünes“ Nahwärmenetz umgestellt, das von drei hocheffizienten Dimplex Wärmepumpen gespeist wird.

Wie Millionen Menschen in Dänemark sind auch die meisten Haushalte in dem 1100 Einwohner-Ort Slotsbjergby im Süden Dänemarks an ein – in diesem Fall gasbefeuertes – Fernwärmenetz angebunden. Um dort zukünftig eine klimafreundliche Energieversorgung sicherzustellen, sollte ein örtliches Wohngebiet auf eine effiziente erneuerbare Heiztechnologie umgerüstet werden. Die Anforderung bestand darin, das gesamte Quartier mit drei bestehenden Gebäudekomplexen und insgesamt 47 Apartments energieeffizient zu modernisieren und dafür aus der fossilen Fernwärmeversorgung herauszulösen. Besondere Herausforderung bei dem Projekt: Bei der nachträglichen Installation gab es aufgrund der räumlichen Gegebenheiten keine Möglichkeit, die Hydraulik innerhalb der Gebäude unterzubringen.

Klimafreundliche Wärmepumpe für Großanlagen mit R290

Dimplex entwickelte hierfür eine auf die individuellen Anforderungen abgestimmte Systemlösung, bei der drei Dimplex System C LA 60P-TUR Wärmepumpen in Kombination mit einer Container-Hydraulikstation als Plug & Play-Konzept zum Einsatz kamen. Als flexibel aufstellbare reversible Wärmepumpe, die speziell für Großprojekte, wie z.B. Mehrfamilienhäuser oder Bürogebäude, ausgelegt ist, kann die LA 60P-TUR einen Gebäudewärmebedarf von bis zu 60kW decken. Mit zwei Verdichtern, die immer bedarfsgerecht und kostenoptimiert arbeiten, sowie drehzahlgeregelten Ventilatoren und einem schalloptimierten Verdichterraum erfüllt sie höchste Anforderungen an Schallschutz und Effizienz. Durch einen COP von 4,9 im Heizbetrieb erreicht die LA 60P-TUR eine hohe Jahresarbeitszahl – und das mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 64 °C. Weiterer Pluspunkt: Als derzeit eine der wenigen Wärmepumpenmodelle ihrer Leistungsklasse wird sie mit dem natürlichen und umweltfreundlichen Kältemittel R290 betrieben, so dass die Dimplex LA 60P-TUR nicht nur aufgrund ihrer Effizienz, sondern auch aufgrund ihres niedrigen GWP-Wertes für dieses ökologische und zukunftsorientierte Modernisierungsprojekt die optimale Wahl war.

Die drei Dimplex LA 60P-TUR Wärmepumpen („System C“) decken jeweils einen Gebäudewärmebedarf von bis zu 60kW. Sie arbeiten dabei mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 64 °C.

Maßgeschneiderter Container mit Hydraulikstation

Während die drei System C-Wärmepumpen von Dimplex, nebeneinander platziert an einem zentralen Aufstellort in der Umgebung der Wohngebäude, das „Herz“ des neuen klimafreundlichen Nahwärmenetzes bilden, befindet sich das „Gehirn“ gleich nebenan: Ein simpler Container, den man auf den ersten Blick für ein Abstellhäuschen oder eine Fahrradgarage halten könnte, offenbart bei genauer Betrachtung ein hochtechnisches Innenleben. Denn auf seiner kompakten Fläche von gerade mal 5 mal 2,5 Metern ist die komplette Heizzentrale der Anlage untergebracht. „Wir mussten einen Weg finden, die gesamte Technik nach draußen zu verlagern, denn dafür war innerhalb der Wohngebäude kein Platz“, beschreibt Planer Maik Heydrich, Key Account Manager Engineered Systems/ESE bei Dimplex, die besondere Herausforderung bei dieser Modernisierung. Die maßgeschneiderte Lösung: ein steckerfertiger Container, der eine umfassende Hydraulikstation beinhaltet – samt komplexem Schaltschrank zur Lasteinspeisung von drei Anlagen, Heizkreisverteiler für drei Heizkreise, Umwälzpumpen und 1000 Liter-Pufferspeicher. Das komplette System wurde als Plug & Play-Konzept geliefert, das heißt alle aufeinander abgestimmten Komponenten waren bereits vorkonfiguriert, so dass das neue Wärmenetz innerhalb eines Tages in Betrieb genommen werden konnte. Die Warmwasserbereitung erfolgt auch nach der Modernisierung weiterhin dezentral elektrisch.

Der kompakte Container von gerade mal 5 x 2,5 Metern beherbergt die komplette Heizzentrale der Anlage, die als Plug&Play-Konzept konfiguriert wurde.

Nur zehn Monate von Erstkontakt bis Inbetriebnahme

Der individuell geplante Hydraulik-Container ist aber nicht nur eine clevere Lösung für das Platzproblem, sondern hat darüber hinaus noch weitere Vorteile: Er ermöglicht eine unkomplizierte Wartung, sorgt auf diese Weise für einen reibungslosen Anlagenbetrieb und bietet größtmögliche Sicherheit – und das bereits bei der Planung. Bei dem Modernisierungsprojekt in Slotsbjergby lagen gerade mal zehn Monate zwischen dem Erstkontakt und der Inbetriebnahme. Möglich war diese schnelle Abwicklung einerseits durch Dimplex‘ Kompetenz für individuelle Systemlösungen und langjährige Erfahrung im Bereich Großanlagen. Andererseits aber auch durch die hohe Flexibilität bei der Planung. „Während in Dänemark noch die neuen Leitungen eingegraben wurden, haben wir bereits den Container geplant“, beschreibt Maik Heydrich das höchst agile Vorgehen bei diesem Projekt. Von der Gerätekonfiguration bis zum Sicherheitskonzept – die gesamte Planungsleistung für den komplexen Hydraulik-Container erfolgte völlig unabhängig von den Arbeiten vor Ort. Die Wärmepumpen sowie der steckerfertige Container mussten dann nur noch an ihren Bestimmungsort gebracht und angeschlossen werden – was dank Plug&Play-Konzept schnell und unkompliziert erledigt war. „Die Anlieferung hat deutlich länger gedauert als die Inbetriebnahme“, macht Maik Heydrich auch hier die schnellen und unkomplizierten Abläufe deutlich. Denn Dimplex unterstützte von Vornherein mit der passgenauen Einstellung der Hydraulikkomponenten. Die bedarfsgerechte Steuerung über sechs Leistungsstufen durch die intelligente Dimplex Master-Regelung erlaubt eine Kaskadierung von bis zu 14 Wärmepumpen. Die Kompatibilität zu Schnittstellen und Cloudanbindungen über APIs bietet die Möglichkeit zum Monitoring und Fernzugriff.

Die vorkonfigurierten Umwälzpumpen und ein 1000l Pufferspeicher bilden das Herzstück der anspruchsvollen Hydraulikstation, die die Heizwärme gleichmäßig auf die 47 Apartments verteilt.

Mit dem intelligenten Dimplex Master-Regler WPM Touch lassen sich bis zu 14 Wärmepumpen kaskadieren und über mehrere Leistungsstufen bedarfsgerecht steuern und fernwarten.

Mit individuellen Systemlösungen zur Klimaneutralität

Die erste Heizperiode hat die neue Anlage bereits gemeistert, in der das Dimplex Wärmepumpensystem mit einem reibungslosen Betrieb und einer hohen Effizienz vollauf überzeugen konnte. Der Umstieg vom fossilen Fernwärmenetz zur klimafreundlichen Quartierslösung ist damit in Slotsbjergby schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. Und das Projekt macht eines deutlich: Individuelle Systemlösungen, bei denen sich die Wärmepumpe auch für Großprojekte flexibel und hocheffizient einsetzen lässt, sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu nachhaltigem Heizen und zur Klimaneutralität.

Download Broschüre LA60