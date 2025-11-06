In den ersten neun Monaten verzeichnete Ariston starke Ergebnisse mit organischem Unternehmenswachstum von 4,2% und einer Margenverbesserung von 110 Basispunkten. Die Prognose für 2025 wurde angehoben.

Der Nettoumsatz der ersten neun Monate 2025 belief sich auf 1.960 Millionen Euro, was einem Plus von 2,8 % gegenüber den ersten neun Monaten 2024 entspricht (organisch um 3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Davon wurden 668 Millionen Euro im 3. Quartal erzielt (organisch um 4,2 % gegenüber dem Vorjahr). Haupttreiber war das starke Heizgeschäft, insbesondere in Europa.

Der Free Cashflow lag bei 1 Million Euro, verglichen mit 13 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, von denen 15 Millionen Euro in Q3 erwirtschaftet wurden.

Die Prognose für das Jahr 2025 wurde angehoben: Der organische Nettoumsatz stieg um rund 3 % (zuvor zwischen +1 % und +3 %), was auf das Wachstum des europäischen Klimakomfortgeschäfts und die anhaltend solide Leistung bei der Warmwasserbereitung zurückzuführen ist. Erwartet wird eine bereinigte EBIT-Marge von über 7 %, unterstützt durch Effizienzprogramme und Skaleneffekte im laufenden Geschäft. Mittelfristig rechnet Ariston weiterhin mit einem organischen Wachstum im mittleren einstelligen Bereich, das durch die Erholung der Marktnachfrage und einer verbesserten Kombination aus Ländern- und Produktgruppen getragen wird.

Die Prognose berücksichtigt nicht mögliche Auswirkungen laufender Diskussionen über Zölle oder andere Anpassungen in den Schlüsselmärkten.

Maurizio Brusadelli, CEO, erklärte: „Die Ariston Group hat im dritten Quartal in Folge ein solides organisches Wachstum und eine Margenverbesserung erzielt. Dank der Stärke und Leistungsfähigkeit unserer Organisation, der Umsetzung unseres Effizienzprogramms und der Fähigkeit, Marktchancen zu nutzen, verbessern wir Schritt für Schritt unsere Entwicklung. Wir investieren zugleich entschlossen in unsere Zukunft: Wir haben mit dem Bau einer hochmodernen Anlage in Italien begonnen und eine Anlage in Indien übernommen, die beide auf die Warmwasserbereitung spezialisiert sind”.

HIGHLIGHTS der ersten neun Monate 2025