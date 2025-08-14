Der Air 1000 von Bosch ist Teil einer umfassenden Luftreiniger-Reihe: Während er eine Fläche von bis zu 23 Quadratmetern abdeckt, eignet sich der Air 2000 für größere Flächen von bis zu 37,5 Quadratmetern. Für frische Luft in Räumen bis zu 62,5 Quadratmetern sorgt der Air 4000. Der Air 6000 hingegen bietet eine passende Lösung für Räume mit einer Größe von bis zu 125 Quadratmetern. (Quelle: Bosch)

Frische Luft für Räume mit bis zu 23 Quadratmetern

Kompakter Neuzugang in der Luftreiniger Air-Serie von Bosch Home Comfort ► Hohe Filterleistung und Luftreinigung mit Smart Sensor

Einfacher Filterwechsel, intuitive Bedienung

Die erfolgreiche Luftreiniger Air-Serie von Bosch Home Comfort bekommt Verstärkung: Nach dem Testsieg des Air 4000 in der Ausgabe 3/2024 der Stiftung Warentest erweitert nun der Air 1000 als eine besonders kompakte Variante das Portfolio leistungsstarker Luftreiniger. Als „kleiner Bruder“ der Air-Serie Luftreiniger von Bosch überzeugt der Air 1000 mit einem platzsparenden Design und vereint die bewährten Stärken seiner größeren Geschwister: smarte Sensorik, mehrstufige Filtertechnologie, flexible Reinigungsmodi und eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche.

Saubere Luft, wo sie gebraucht wird

Mit dem Air 1000 bietet Bosch eine leistungsstarke Lösung für Räume bis zu 23 Quadratmetern - ideal für Schlaf-, Arbeits- oder Kinderzimmer. Die kompakte Ergänzung zur Air-Serie (Air 2000 für bis zu 37,5 m2, Air 4000 für 62,5 m2 und Air 6000 für 125 m2) liefert eine Clean Air Delivery Rate (CADR) von 100 m3/h. Das dreistufige Filtersystem aus Vorfilter, Aktivkohlefilter und einer langlebigen HEPA-Filterschicht entfernt zuverlässig Feinstaub, Allergene, Gerüche und andere Schadstoffe aus der Raumluft. Eine praktische LED-Anzeige erinnert automatisch an den anstehenden Filterwechsel.

Kompakte Leistung trifft smarte Technik

Im Automatikmodus analysiert der integrierte Smart Sensor kontinuierlich die Luftqualität und passt die Reinigungsleistung entsprechend an. Alternativ lässt sich im manuellen Modus die Intensität individuell einstellen. Mit nur 1,6 Kilogramm Gewicht ist der Air 1000 leicht zu transportieren und findet dank seiner kompakten Maße überall Platz - ob auf dem Nachttisch oder im Büro.

Besonderes Highlight: Der integrierte USB-C-Anschluss ermöglicht das Laden von Smartphones mit bis zu 5 Watt - ideal für den Einsatz im Schlafzimmer. Ein LED-Touchdisplay sorgt für eine intuitive Steuerung, während ein farbcodierter LED-Leuchtring die aktuelle Luftqualität auf einen Blick anzeigt. Im Ruhemodus arbeitet der Luftreiniger besonders leise bei nur 25 dB(A), schaltet die LED- Leuchten und das Display aus und sorgt so für eine ungestörte Nachtruhe.

Der Air 1000 ist ab sofort in Deutschland erhältlich.