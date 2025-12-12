HARGASSNER Magno-UF 250-550
Unterschub-Rost für eher trockene Holzbrennstoffe
Der Magno-UF kommt mit Unterschub-Feuermulde und fixem Ausbrandrost. Der Unterschubkessel ist für die Verwendung von Holzbrennstoffen mit sehr geringer bis mittlerer Restfeuchtigkeit ausgelegt. Also für einem Wassergehalt von 8 % bis 40 %. Die beruhigte Verbrennung in der Unterschub-Feuermulde ermöglicht niedrigste Feinstaubwerte.
Im Lieferumfang enthalten: Schaltschrank inkl. Touch-Display, Einschubeinheit inkl. Zellradschleuse, Sicherheitswärmetauscher, Automatikzündung
Individuell & günstig
Als Kunde erreicht man durch den Einsatz von regionalem Hackgut als günstigen Brennstoff eine schnelle Amortisation der Investitionskosten.
Langjähriges Know-how unseres Expertenteams bei Industrieheizungen garantiert von der Erstberatung über die Planung bis hin zur Inbetriebnahme eine optimierte Hochleistungs-Heizlösung.
Industrieanlagen für den hohen Wärmebedarf
Hargassner Industrieheizkessel sind für den dauerhaften Hochleistungsbetrieb konzipiert. Mit Anlagen bis 2.500 kW Leistung bieten wir eine umfangreiche Bandbreite! Die Zielgruppen dieser Heizungen reichen von Gastronomie und Hotellerie, Tischlereien- und Sägewerke über große Gewerbe- und Industriebetriebe bis hin zu Nahwärme-Heizkraftwerken.
Vorteile:
- Unterschub-Feuerung mit fixem Ausbrand-Rost
- Unterschubfeuermulde aus hochhitzebeständigen, feuerfest legiertem Guss
- automatische, pneumatische Wärmetauscherreinigung
- Stahlgehäuse in Doppelwandausführung zur Verbrennungsluftvorwärmung
- Verbrennungsregelung über Abgas-, Feuerraum-, Kesseltemperatur und Lambdasonde
- Strahlungsgewölbe im Elementaufbau zum einfachen Gewölbesteintausch
- Dynamische Verbrennungsluftregelung mit Klappensteuerung und Luftmengenmessung
Mehr zum Produkt auf hargassner.com:
Entdecken Sie die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör gleich auf der Hargassner Webseite.