12.12.2025  Pressemeldung Alle News von HARGASSNER

HARGASSNER Magno-UF 250-550

Industrieheizung mit Unterschub-Feuerung für trockene Brennstoffe. Hochleistungskessel zeichnen sich u. a. durch ausgeklügelte smarte Verbrennungsregelung aus. Integrierte Abgasrezirkulation, dynamische Verbrennungsluftregelung und automatische Wärmetauscherreinigung gehören zur standardmäßigen Ausstattung.

Unterschub-Rost für eher trockene Holzbrennstoffe

Der Magno-UF kommt mit Unterschub-Feuermulde und fixem Ausbrandrost. Der Unterschubkessel ist für die Verwendung von Holzbrennstoffen mit sehr geringer bis mittlerer Restfeuchtigkeit ausgelegt. Also für einem Wassergehalt von 8 % bis 40 %. Die beruhigte Verbrennung in der Unterschub-Feuermulde ermöglicht niedrigste Feinstaubwerte.

Im Lieferumfang enthalten: Schaltschrank inkl. Touch-Display, Einschubeinheit inkl. Zellradschleuse, Sicherheitswärmetauscher,  Automatikzündung

Individuell & günstig

Als Kunde erreicht man durch den Einsatz von regionalem Hackgut als günstigen Brennstoff eine schnelle Amortisation der Investitionskosten.

Langjähriges Know-how unseres Expertenteams bei Industrieheizungen garantiert von der Erstberatung über die Planung bis hin zur Inbetriebnahme eine optimierte Hochleistungs-Heizlösung.

Industrie­anlagen für den hohen Wärme­bedarf

Hargassner Industrieheizkessel sind für den dauerhaften Hochleistungsbetrieb konzipiert. Mit Anlagen bis 2.500 kW Leistung bieten wir eine umfangreiche Bandbreite! Die Zielgruppen dieser Heizungen reichen von Gastronomie und Hotellerie, Tischlereien- und Sägewerke über große Gewerbe- und Industriebetriebe bis hin zu Nahwärme-Heizkraftwerken.

Vorteile:

  • Unterschub-Feuerung mit fixem Ausbrand-Rost
  • Unterschubfeuermulde aus hochhitzebeständigen, feuerfest legiertem Guss
  • automatische, pneumatische Wärmetauscherreinigung
  • Stahlgehäuse in Doppelwandausführung zur Verbrennungsluftvorwärmung
  • Verbrennungsregelung über Abgas-, Feuerraum-, Kesseltemperatur und Lambdasonde
  • Strahlungsgewölbe im Elementaufbau zum einfachen Gewölbesteintausch
  • Dynamische Verbrennungsluftregelung mit Klappensteuerung und Luftmengenmessung

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:

Entdecken Sie die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör gleich auf der Hargassner Webseite. 

Mehr dazu

HARGASSNER Ges mbH
HARGASSNER Ges mbH
Pellet-Stückholz-Hackgutheizungen | Solarkollektoren | Wärmepumpe
Anton Hargassner Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Österreich
Telefon:  +43 7723 5274-0
www.hargassner.com
Anzeigen
IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH
Caleffi Armaturen GmbH
GARANT Marketing GmbH
Interdomus Haustechnik GmbH & Co.
delphis

DESTATIS:

11.12.2025

Bereits 2035 wird in Deutschland ein Viertel der Bevölkerung 67 Jahre und älter sein
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.12.2025

2,4 Arbeitstage mehr im neuen Jahr als 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

09.12.2025

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex im November 2025: -0,8 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung