Unterschub-Rost für eher trockene Holzbrennstoffe



Der Magno-UF kommt mit Unterschub-Feuermulde und fixem Ausbrandrost. Der Unterschubkessel ist für die Verwendung von Holzbrennstoffen mit sehr geringer bis mittlerer Restfeuchtigkeit ausgelegt. Also für einem Wassergehalt von 8 % bis 40 %. Die beruhigte Verbrennung in der Unterschub-Feuermulde ermöglicht niedrigste Feinstaubwerte.



Im Lieferumfang enthalten: Schaltschrank inkl. Touch-Display, Einschubeinheit inkl. Zellradschleuse, Sicherheitswärmetauscher, Automatikzündung



Individuell & günstig



Als Kunde erreicht man durch den Einsatz von regionalem Hackgut als günstigen Brennstoff eine schnelle Amortisation der Investitionskosten.



Langjähriges Know-how unseres Expertenteams bei Industrieheizungen garantiert von der Erstberatung über die Planung bis hin zur Inbetriebnahme eine optimierte Hochleistungs-Heizlösung.



Industrie­anlagen für den hohen Wärme­bedarf



Hargassner Industrieheizkessel sind für den dauerhaften Hochleistungsbetrieb konzipiert. Mit Anlagen bis 2.500 kW Leistung bieten wir eine umfangreiche Bandbreite! Die Zielgruppen dieser Heizungen reichen von Gastronomie und Hotellerie, Tischlereien- und Sägewerke über große Gewerbe- und Industriebetriebe bis hin zu Nahwärme-Heizkraftwerken.

Vorteile:

Unterschub-Feuerung mit fixem Ausbrand-Rost

Unterschubfeuermulde aus hochhitzebeständigen, feuerfest legiertem Guss

automatische, pneumatische Wärmetauscherreinigung

Stahlgehäuse in Doppelwandausführung zur Verbrennungsluftvorwärmung

Verbrennungsregelung über Abgas-, Feuerraum-, Kesseltemperatur und Lambdasonde

Strahlungsgewölbe im Elementaufbau zum einfachen Gewölbesteintausch

Dynamische Verbrennungsluftregelung mit Klappensteuerung und Luftmengenmessung

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:



Entdecken Sie die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör gleich auf der Hargassner Webseite.

Mehr dazu