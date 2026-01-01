Die autarc GmbH, Anbieter einer führenden Softwareplattform für die Energiewende im Gebäudesektor, gibt den Start ihres neuen Podcasts „Wärmewende“ bekannt. Das praxisnahe Interview-Format richtet sich an alle Akteure, die aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen Wärmeversorgung beteiligt sind - von Handwerksbetrieben über Energieberater und Planer bis hin zu kommunalen Entscheidern.

Aus der Praxis, für die Praxis

Der Podcast „Wärmewende“ erzählt die Energiewende aus der Perspektive derjenigen, die sie tagtäglich umsetzen. Anstatt theoretischer Debatten stehen reale Projekte, konkrete Erfahrungen und die praktischen Herausforderungen im Fokus. In jeder Folge spricht Host Friedrich Schlütter, Sales Manager von autarc, mit erfahrenen Gästen aus der Branche. Gemeinsam beleuchten sie Themen wie die Sanierung von Heizungsanlagen, die kommunale Wärmeplanung, Quartierslösungen und die fortschreitende Digitalisierung im SHK- und Energiebereich.

„Mit unserem Podcast wollen wir eine Plattform schaffen, auf der die Macher der Wärmewende zu Wort kommen“, erklärt Friedrich. „Es gibt bereits viele Diskussionen über die Energiewende, aber uns fehlt oft der direkte Einblick in die Praxis. Wir möchten die Geschichten der Menschen erzählen, die vor Ort Lösungen finden und Projekte umsetzen. Ihre Erfahrungen sind von unschätzbarem Wert für die gesamte Branche.“

Wissenstransfer und Vernetzung im Fokus

Mit dem Podcast sollen Zuhörer wertvolle Einblicke und anwendbares Wissen für ihre eigene Arbeit gewinnen. Durch den authentischen Austausch über Erfolge, aber auch über Hürden und Lösungsansätze, soll der Podcast zum branchenweiten Wissenstransfer beitragen und die Vernetzung unter den Akteuren fördern. Die Hörerinnen und Hörer erhalten Impulse, wie sie die digitale Transformation für sich nutzen und ihre Projekte noch effizienter gestalten können.

Verfügbarkeit

Die ersten Folgen des Podcasts „Wärmewende“ sind ab sofort auf Spotify und der autarc-Website, verfügbar. Neue Episoden erscheinen im Zweiwochenrhythmus.

Über autarc.energy

Die autarc GmbH, gegründet 2023, ist ein Anbieter von Softwarelösungen für die digitale Heizungs- und Energieplanung. Mit intelligenten Berechnungen, modernen KI-gestützten Technologien wie dem LiDAR-Scan sowie praxisorientierten Funktionen unterstützt autarc Fachbetriebe bei der effizienteren Planung und Umsetzung nachhaltiger Energielösungen. Das Unternehmen zielt auf die Beschleunigung des Umstiegs auf fossilfreie Heizsysteme in Europa und die Entlastung der Handwerksbetriebe durch innovative digitale Tools.