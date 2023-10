Über ein Jahrzehnt war Günter Dülk als geschäftsführender Gesellschafter für die Geschicke der WimTec Sanitärprodukte GmbH Deutschland verantwortlich. Er hat den Auftritt am deutschen Markt geprägt und WimTec bekannt und erfolgreich gemacht.

Nach vielen Jahren in verschiedenen Managementpositionen in der Sanitärbranche ist es für den gebürtigen Franken an der Zeit kürzer zu treten. WimTec verabschiedete mit Ende September 2023 Günter Dülk und gibt hiermit sein Ausscheiden als langjähriger Geschäftsführer bekannt.

Wir bedauern diese Entscheidung sehr, da sich mit Günter Dülk ein wichtiger Player und Branchenkenner aus dem aktiven Geschäft zurückzieht. Wir bedanken uns bei ihm für seine herausragenden Leistungen für das Unternehmen, und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Für Kunden und Partner der WimTec Sanitärprodukte GmbH in Deutschland bleibt alles in gewohnter Form. Der bisherige Inhaber und Geschäftsführer Peter Wimberger und das gesamte WimTec-Team stehen auch weiterhin mit Rat und Tat zu intelligenten Lösungen der Trinkwasserhygiene zur Seite.