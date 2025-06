Dornbracht öffnet Showroom in Kopenhagen zur 3daysofdesign: von der kreativen Vision zur individuellen Lösung

Vom 18. bis 20. Juni 2025 versammelt das Designfestival 3daysofdesign erneut internationale Kreative, Architekturschaffende und Marken in Kopenhagen. Unter dem Motto „Keep it real“ dreht sich in diesem Jahr alles um Authentizität, Individualität und echte Verbindungen – Werte, die der Armaturenhersteller Dornbracht mit seinem neuen Geschäftsfeld Dornbracht Atelier in seinem Showroom am Hafen in Kopenhagen in Holmen erlebbar macht.