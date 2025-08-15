15.08.2025  Stellenangebot Alle News von ReSus Consult

ReSus sucht Gebietsleiter Außendienst SHK-Großhandel (m/w/d) ID: SHK25012

Unser Kunde ist ein deutschlandweit aktiver Fachgroßhandel im SHK-Umfeld und gehört mit einer Vielzahl von Standorten regional zu den Marktführern. Sein generalistisches und ebenso spezialisiertes Lager- und Objektsortiment erstreckt sich über die gesamten Gewerke der Anlagentechnik, von Einzelkomponenten für Heizungsanlagen bis hin zu system-übergreifenden technischen Lösungen. Als zuverlässiges Bindeglied zwischen Industrie und Fachhandwerk hat sich das Unternehmen zum verlässlichen Partner etabliert.

Gebietsleiter Außendienst SHK-Großhandel (m/w/d)
ID: SHK25012

Einsatzort
Nordbayern (aus dem Home-Office heraus)

Ihre Aufgaben in dem Unternehmen sind:

  • Systematische Betreuung und Projektumsetzung im regionalen Vertriebsgebiet
  • Betreuung von SHK- und Installationsunternehmen
  • Vertriebliche Zusammenarbeit mit dem Team des Vertriebsinnendienstes
  • Stärkung und Positionierung der Marktposition und Handelsmarke
  • Weiterentwicklung des Verkaufsgebietes durch regelmäßige Neukundenakquise
  • Marktrecherche und Ermittlung von Marktpotentialen
  • Mitplanung beim Budget Ihres regionalen Vertriebsgebietes
  • Organisation und Durchführung von Schulungs- und Vortragsveranstaltungen
  • Teilnahme an Messe- und Kundenveranstaltungen

Qualifikationsprofil:

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufsausbildung, Studium der Betriebswirtschaft oder vergleichbaren Qualifikationen
  • Mehrjährige Berufserfahrung in Vertriebsfunktionen im Außendienst des SHK-Umfelds
  • Flexibel / hohe Reisebereitschaft im regionalen Umfeld
  • Verkaufsstarke Persönlichkeit mit ausgeprägter Beratungs- sowie Kundenorientierung
  • Ausgeprägte Ergebnis- und Zielorientierung
  • Souveränes Auftreten, Teamplayer
  • Sicherer Umgang mit ERP Systemen sowie Office Tools
  • Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

Das Unternehmen bietet:

  • Erleben Sie ein spannendes Arbeitsumfeld in einem inhabergeführten Unternehmen, das für seine Dynamik, Innovation und Flexibilität bekannt ist
  • Attraktive und leistungsgerechte Vergütung
  • Neutraler PKW zur privaten Nutzung und Home-Office-Ausstattung
  • Individuelle technische und persönliche Weiterbildungen
  • Freundliche Arbeits- und Teamatmosphäre

Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen digital auf Deutsch:

  • Aussagekräftiger deutscher Lebenslauf (Word oder pdf, nicht als Bild eingescannt)
  • Angaben zu Gehaltsvorstellung, Mobilität und Verfügbarkeit (gern auch via Mail)
  • Arbeitszeugnisse und ggfs. Zwischenzeugnis (pdf)
  • Ausbildungs- und / oder Qualifikationsnachweise (pdf)

Senden Sie uns bitte diese Unterlagen auf die Mailadresse Bewerbermanagement bewerbung(at)resus-consult.de mit Verweis auf die Stellen ID zu und Sie erhalten verbindlich und zeitnah Rückmeldung nebst unseren Datenschutzbestimmungen.

Haben wir Ihr Interesse wecken können?

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Dohrmann für das Geschäftsfeld SHK Gebäudetechnik (Sanitär | Heizung | Klima | Lüftung | TGA | Installation) gern jederzeit zur Verfügung Tel. +49.2241.240922.56

Reservieren Sie sich direkt einen Gesprächstermin mit Herrn Dohrmann in seinem Kalender!

Hier direkt zur Stellenanzeige.

Disclaimer: Zur verbesserten Lesbarkeit haben wir hier nur eine Geschlechtsform verwendet. Da wir konform mit AGG und Gleichberechtigungsgesetz handeln, sind natürlich alle Geschlechtsformen ganz neutral angesprochen - Alter, Herkunft usw. sind keine Entscheidungsmerkmale.

