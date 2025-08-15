Unser Kunde ist ein deutschlandweit aktiver Fachgroßhandel im SHK-Umfeld und gehört mit einer Vielzahl von Standorten regional zu den Marktführern. Sein generalistisches und ebenso spezialisiertes Lager- und Objektsortiment erstreckt sich über die gesamten Gewerke der Anlagentechnik, von Einzelkomponenten für Heizungsanlagen bis hin zu system-übergreifenden technischen Lösungen. Als zuverlässiges Bindeglied zwischen Industrie und Fachhandwerk hat sich das Unternehmen zum verlässlichen Partner etabliert.

Gebietsleiter Außendienst SHK-Großhandel (m/w/d)

ID: SHK25012

Einsatzort

Nordbayern (aus dem Home-Office heraus)

Ihre Aufgaben in dem Unternehmen sind:

Systematische Betreuung und Projektumsetzung im regionalen Vertriebsgebiet

Betreuung von SHK- und Installationsunternehmen

Vertriebliche Zusammenarbeit mit dem Team des Vertriebsinnendienstes

Stärkung und Positionierung der Marktposition und Handelsmarke

Weiterentwicklung des Verkaufsgebietes durch regelmäßige Neukundenakquise

Marktrecherche und Ermittlung von Marktpotentialen

Mitplanung beim Budget Ihres regionalen Vertriebsgebietes

Organisation und Durchführung von Schulungs- und Vortragsveranstaltungen

Teilnahme an Messe- und Kundenveranstaltungen

Qualifikationsprofil:

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufsausbildung, Studium der Betriebswirtschaft oder vergleichbaren Qualifikationen

Mehrjährige Berufserfahrung in Vertriebsfunktionen im Außendienst des SHK-Umfelds

Flexibel / hohe Reisebereitschaft im regionalen Umfeld

Verkaufsstarke Persönlichkeit mit ausgeprägter Beratungs- sowie Kundenorientierung

Ausgeprägte Ergebnis- und Zielorientierung

Souveränes Auftreten, Teamplayer

Sicherer Umgang mit ERP Systemen sowie Office Tools

Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

Das Unternehmen bietet:

Erleben Sie ein spannendes Arbeitsumfeld in einem inhabergeführten Unternehmen, das für seine Dynamik, Innovation und Flexibilität bekannt ist

Attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Neutraler PKW zur privaten Nutzung und Home-Office-Ausstattung

Individuelle technische und persönliche Weiterbildungen

Freundliche Arbeits- und Teamatmosphäre

Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen digital auf Deutsch:

Aussagekräftiger deutscher Lebenslauf (Word oder pdf, nicht als Bild eingescannt)

Angaben zu Gehaltsvorstellung, Mobilität und Verfügbarkeit (gern auch via Mail)

Arbeitszeugnisse und ggfs. Zwischenzeugnis (pdf)

Ausbildungs- und / oder Qualifikationsnachweise (pdf)

Senden Sie uns bitte diese Unterlagen auf die Mailadresse Bewerbermanagement bewerbung(at)resus-consult.de mit Verweis auf die Stellen ID zu und Sie erhalten verbindlich und zeitnah Rückmeldung nebst unseren Datenschutzbestimmungen.

Haben wir Ihr Interesse wecken können?

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Dohrmann für das Geschäftsfeld SHK Gebäudetechnik (Sanitär | Heizung | Klima | Lüftung | TGA | Installation) gern jederzeit zur Verfügung Tel. +49.2241.240922.56

Disclaimer: Zur verbesserten Lesbarkeit haben wir hier nur eine Geschlechtsform verwendet. Da wir konform mit AGG und Gleichberechtigungsgesetz handeln, sind natürlich alle Geschlechtsformen ganz neutral angesprochen - Alter, Herkunft usw. sind keine Entscheidungsmerkmale.