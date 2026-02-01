Die Oberfläche Edelstahloptik, mit ihrer gebürsteten Struktur, ist ab Frühling auch für die Modellreihe multi-S 4000 verfügbar. Die fühlbare Veredelung hebt die Details der Serie hervor, und schafft mit ihrem warmen Ton ein modernes und angenehmes Ambiente. Machen Sie Ihre Wohlfühlmomente zu etwas Besonderem!

Jedes Projekt ist einzigartig - genauso wie die Menschen, die es leben. Darum stellt Duka vielseitige Oberflächen zur Verfügung, die unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden. Denn Individualisierung bedeutet bei Duka: Identität.

Kundenwünsche waren der Ausgangspunkt. Die Serie multi-S 4000 ist nun auch in Edelstahloptik (INO) erhältlich und eröffnet so noch mehr Spielraum für individuelle Konfigurationen.

Die gebürstete Struktur bringt die präzisen Details der Serie eindrucksvoll zur Geltung. Griff, Magnetleiste, Profile und die Rohrscharniere - in INO ausgeführt - verleihen der Duschkabine eine besondere Ausstrahlung und betonen ihre moderne Ästhetik.

Darum überzeugt Edelstahloptik:

sie steht für eine moderne, zeitgemäße Designsprache,

sie vermittelt Wärme und Eleganz,

sie fügt sich mühelos in jedes Ambiente ein,

und unterstreicht die Formen der Duschkabine.

Edelstahloptik ist auch für die Modellreihen natura 4000 und libero 4000 verfügbar.

Die natura 4000 ist ebenfalls in Edelstahloptik erhältlich und unterstreicht damit ihren eleganten Stil. Im Mittelpunkt steht dabei die Individualisierung nach Kundenwunsch. Genauso kann diese Ausführung für Lösungen aus der Serie libero 4000 gewählt werden, die Technologien aus den Serien multi-S 4000 und natura 4000 übernimmt und viele weitere Konfigurationsmöglichkeiten bietet.

natura 4000 konfigurieren libero 4000 konfigurieren