Mit dieser Frage waren wir vom 23.-26. April auf der IFH intherm in Nürnberg unterwegs. Das Feedback, die Stimmung und die Begegnung mit euch waren einfach der Wahnsinn! Wir hatten so viel Spaß, kamen ins Gespräch mit begeisterten Kunden und überzeugten noch mehr von den vielen Vorteilen unserer Produkte.

Was uns ausmacht? Wir leben Team-Spirit und stehen 100% hinter unserer Marke und unseren Produkten – und das spürt man. Wir sind stolz auf das, was wir in den letzten vier Jahren erreicht haben. Es begann alles mit einer Idee, der Idee, dass eine ganze Branche nicht mehr mit abgeschnittenen Eimern arbeiten soll. Und jetzt? Jetzt haben wir hochflexible Flüssigkeits-Systeme entwickelt, die Handwerkern auf der ganzen Welt tagtäglich die Arbeit erleichtern, sind zu einem 12-köpfigen Team herangewachsen, mit einem wunderschönen Büro und Lager in Sonthofen im Allgäu. Und jeder, der mit DERBLAUE® arbeitet, will mit nichts anderem mehr arbeiten. Ein besseres Lob könnten wir uns nicht wünschen. Es gibt uns Motivation und Ansporn, genauso effizienzgetrieben und lösungsorientiert weiterzumachen. Zu unserem Jubiläum bedanken wir uns herzlich bei unseren Partnern, Freunden und der gesamten DERBLAUE® Family – einer mittlerweile starken Community mit einer großen Gemeinsamkeit: Lust auf Handwerk!

