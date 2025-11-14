WW PERSONAL sucht Vertriebsmitarbeiter / Fachberater im Außendienst (m/w/d) Ausführungsort: Region Ulm - Ehingen -Göppingen Referenz-Nr.: 1383 Mobiles Arbeiten: Ja
Sie sind ein Vertriebsprofi mit Leidenschaft für den direkten Kundenkontakt? Sie haben Erfahrung im beratenden Verkauf und möchten Fachhandwerker sowie den Fachgroßhandel mit hochwertigen Lösungen begeistern? Dann sind Sie genau passend!
Vertriebsmitarbeiter / Fachberater im Außendienst (m/w/d)
Region Ulm - Ehingen -Göppingen
Als Außendienstmitarbeiter (m/w/d) in der Region Ulm - Göppingen - Ehingen, übernehmen Sie eine entscheidende Rolle bei der Beratung und Betreuung der Kunden aus dem Fachhandwerk und dem Fachgroßhandel. Ihr Ziel ist es, innovative und qualitativ hochwertigen Produkte optimal am Markt zu positionieren und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.
Ihre Aufgaben
- Aktive Betreuung und Entwicklung bestehender Kundenbeziehungen im Fachhandwerk und Fachgroßhandel
- Neukundengewinnung und nachhaltiger Ausbau des Marktanteils in Ihrer Region
- Präsentation und Beratung zu innovativen Produkten und Lösungen
- Durchführung von Schulungen und Produktvorführungen für Kunden und Partner
- Markt- und Wettbewerbsanalyse zur Identifikation neuer Geschäftspotenziale
- Teilnahme an Fachmessen und Branchenveranstaltungen
Ihr Profil
- Erfolgreiche Erfahrung im Vertrieb, idealerweise im Außendienst
- Branchenkenntnisse im Bereich Wasseraufbereitung, Haustechnik oder Sanitär/Heizung/Klima (SHK) sind von Vorteil
- Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung, eine Weiterbildung zum Meister oder Techniker ist von Vorteil
- Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Begeisterungsfähigkeit
- Eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise und unternehmerisches Denken
- Sicherer Umgang mit digitalen Vertriebslösungen (z. B. CRM-Systeme, MS Office)
- Reisebereitschaft innerhalb der Region Ulm - Göppingen - Ehingen
Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:
- Attraktives Vergütungspaket: Attraktive Verdienstmöglichkeiten durch Fixgehalt und erfolgsabhängiger Provision
- Firmenwagen: Auch zur privaten Nutzung
- Flexible Arbeitsgestaltung: Home-Office und eigenverantwortliches Arbeiten
- Persönliche Weiterentwicklung: Intensive Einarbeitung und regelmäßige Produktschulungen
- 30 Tage Urlaub: Für eine ausgewogene Work-Life-Balance
- Mitarbeiterrabatte & Benefits: Wie Bike-Leasing, Corporate Benefits, und betriebliche Altersvorsorge
- Starkes Team: Arbeiten in einem wertschätzenden und innovativen Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.
Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.
Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.
+49 (0) 9435 - 50 200 10
uw(at)ww-personal.de
ww-personal.de
Diskretion ist für uns selbstverständlich!