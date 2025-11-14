14.11.2025  Stellenangebot Alle News von WW-Personalkonzepte e.K.

WW PERSONAL sucht Vertriebsmitarbeiter / Fachberater im Außendienst (m/w/d) Ausführungsort: Region Ulm - Ehingen -Göppingen Referenz-Nr.: 1383 Mobiles Arbeiten: Ja

Unser Auftraggeber ist ein erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf innovative Lösungen in der Wasseraufbereitung spezialisiert hat. Seit Jahrzehnten werden hochwertige Produkte für den Sanitär- und Heizungsbereich entwickelt und produziert. Anspruch ist es, nachhaltige und effiziente Technologien zu liefern, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Dabei wird auf enge Partnerschaften mit dem Fachhandwerk, dem Großhandel und Planern gesetzt, um optimale Lösungen für Kunden zu gewährleisten.

Sie sind ein Vertriebsprofi mit Leidenschaft für den direkten Kundenkontakt? Sie haben Erfahrung im beratenden Verkauf und möchten Fachhandwerker sowie den Fachgroßhandel mit hochwertigen Lösungen begeistern? Dann sind Sie genau passend!

Vertriebsmitarbeiter / Fachberater im Außendienst (m/w/d)
Region Ulm - Ehingen -Göppingen

Als Außendienstmitarbeiter (m/w/d) in der Region Ulm - Göppingen - Ehingen, übernehmen Sie eine entscheidende Rolle bei der Beratung und Betreuung der Kunden aus dem Fachhandwerk und dem Fachgroßhandel. Ihr Ziel ist es, innovative und qualitativ hochwertigen Produkte optimal am Markt zu positionieren und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Ihre Aufgaben

  • Aktive Betreuung und Entwicklung bestehender Kundenbeziehungen im Fachhandwerk und Fachgroßhandel
  • Neukundengewinnung und nachhaltiger Ausbau des Marktanteils in Ihrer Region
  • Präsentation und Beratung zu innovativen Produkten und Lösungen
  • Durchführung von Schulungen und Produktvorführungen für Kunden und Partner
  • Markt- und Wettbewerbsanalyse zur Identifikation neuer Geschäftspotenziale
  • Teilnahme an Fachmessen und Branchenveranstaltungen

Ihr Profil

  • Erfolgreiche Erfahrung im Vertrieb, idealerweise im Außendienst
  • Branchenkenntnisse im Bereich Wasseraufbereitung, Haustechnik oder Sanitär/Heizung/Klima (SHK) sind von Vorteil
  • Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung, eine Weiterbildung zum Meister oder Techniker ist von Vorteil
  • Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Begeisterungsfähigkeit
  • Eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise und unternehmerisches Denken
  • Sicherer Umgang mit digitalen Vertriebslösungen (z. B. CRM-Systeme, MS Office)
  • Reisebereitschaft innerhalb der Region Ulm - Göppingen - Ehingen

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

  • Attraktives Vergütungspaket: Attraktive Verdienstmöglichkeiten durch Fixgehalt und erfolgsabhängiger Provision
  • Firmenwagen: Auch zur privaten Nutzung
  • Flexible Arbeitsgestaltung: Home-Office und eigenverantwortliches Arbeiten
  • Persönliche Weiterentwicklung: Intensive Einarbeitung und regelmäßige Produktschulungen
  • 30 Tage Urlaub: Für eine ausgewogene Work-Life-Balance
  • Mitarbeiterrabatte & Benefits: Wie Bike-Leasing, Corporate Benefits, und betriebliche Altersvorsorge
  • Starkes Team: Arbeiten in einem wertschätzenden und innovativen Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Vertrauliche Informationen erhalten, hier klicken.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.
+49 (0) 9435 - 50 200 10
uw(at)ww-personal.de
ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!

Uwe Wenzel
Uwe Wenzel
WW-Personalkonzepte e.K.
Siedlerstrasse 3
92521 Schwarzenfeld
Deutschland
Telefon:  0151 - 52 44 20 26
www.ww-personal.de
Anzeigen
Schornsteintechnik Neumarkt GmbH
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH
Armstrong Fluid Technology GmbH
aquatherm GmbH

DESTATIS:

12.11.2025

Großhandelspreise im Oktober 2025: +1,1 % gegenüber Oktober 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

12.11.2025

Inflationsrate im Oktober 2025 bei +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung