Unser Auftraggeber ist ein erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf innovative Lösungen in der Wasseraufbereitung spezialisiert hat. Seit Jahrzehnten werden hochwertige Produkte für den Sanitär- und Heizungsbereich entwickelt und produziert. Anspruch ist es, nachhaltige und effiziente Technologien zu liefern, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Dabei wird auf enge Partnerschaften mit dem Fachhandwerk, dem Großhandel und Planern gesetzt, um optimale Lösungen für Kunden zu gewährleisten.

Sie sind ein Vertriebsprofi mit Leidenschaft für den direkten Kundenkontakt? Sie haben Erfahrung im beratenden Verkauf und möchten Fachhandwerker sowie den Fachgroßhandel mit hochwertigen Lösungen begeistern? Dann sind Sie genau passend!

Vertriebsmitarbeiter / Fachberater im Außendienst (m/w/d)

Region Ulm - Ehingen -Göppingen

Als Außendienstmitarbeiter (m/w/d) in der Region Ulm - Göppingen - Ehingen, übernehmen Sie eine entscheidende Rolle bei der Beratung und Betreuung der Kunden aus dem Fachhandwerk und dem Fachgroßhandel. Ihr Ziel ist es, innovative und qualitativ hochwertigen Produkte optimal am Markt zu positionieren und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Ihre Aufgaben

Aktive Betreuung und Entwicklung bestehender Kundenbeziehungen im Fachhandwerk und Fachgroßhandel

Neukundengewinnung und nachhaltiger Ausbau des Marktanteils in Ihrer Region

Präsentation und Beratung zu innovativen Produkten und Lösungen

Durchführung von Schulungen und Produktvorführungen für Kunden und Partner

Markt- und Wettbewerbsanalyse zur Identifikation neuer Geschäftspotenziale

Teilnahme an Fachmessen und Branchenveranstaltungen

Ihr Profil

Erfolgreiche Erfahrung im Vertrieb, idealerweise im Außendienst

Branchenkenntnisse im Bereich Wasseraufbereitung, Haustechnik oder Sanitär/Heizung/Klima (SHK) sind von Vorteil

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung, eine Weiterbildung zum Meister oder Techniker ist von Vorteil

Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Begeisterungsfähigkeit

Eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise und unternehmerisches Denken

Sicherer Umgang mit digitalen Vertriebslösungen (z. B. CRM-Systeme, MS Office)

Reisebereitschaft innerhalb der Region Ulm - Göppingen - Ehingen

Haben Sie Interesse? – dann erwartet Sie:

Attraktives Vergütungspaket: Attraktive Verdienstmöglichkeiten durch Fixgehalt und erfolgsabhängiger Provision

Firmenwagen: Auch zur privaten Nutzung

Flexible Arbeitsgestaltung: Home-Office und eigenverantwortliches Arbeiten

Persönliche Weiterentwicklung: Intensive Einarbeitung und regelmäßige Produktschulungen

30 Tage Urlaub: Für eine ausgewogene Work-Life-Balance

Mitarbeiterrabatte & Benefits: Wie Bike-Leasing, Corporate Benefits, und betriebliche Altersvorsorge

Starkes Team: Arbeiten in einem wertschätzenden und innovativen Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme – vertraulich und unkompliziert.

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf per E-Mail oder melden Sie sich für ein erstes Kennenlernen.

Uwe Wenzel WW-Personalkonzepte e. K.

+49 (0) 9435 - 50 200 10

uw(at)ww-personal.de

ww-personal.de

Diskretion ist für uns selbstverständlich!