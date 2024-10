Auch in Sanitärräumen im Hotel wünschen sich die Gäste eine einladende Atmosphäre. HEWI ermöglicht nun mit den neuen Sonder- und Standardfarben, darunter Messing gebürstet, einen noch größeren Planungsspielraum. Foto: HEWI

Stilvolle Oberflächen „Made in Germany“

Mehr Glamour im Badezimmer: Messing, Bronze oder Gold, das sind nur einige der neuen metallischen Designoberflächen von HEWI, mit denen sich zeitgemäße Sanitärräume zu individuellen Wohlfühloasen gestalten lassen – sei es im Hotel, in repräsentativen öffentlichen Gebäuden, im Wahl- leistungsbereich in Krankenhäusern oder im Privatbad. Insgesamt bietet der Hersteller für seine barrierefreien Sanitärprodukte und Accessoires vier neue Standard- und acht neue Sonderfarben, die im PVD-Verfahren gefertigt werden. Der Planungsspielraum wird damit im Badezimmer noch vielfältiger.

Zeitlosigkeit, Eleganz, Style – dafür steht die neue Designoberfläche von HEWI. Mit seinen Sanitärsystemen und Accessoires verwandelt HEWI Sanitärbereiche und private Badezimmer in Wohlfühlräume mit dem gewissen Extra.

Farben und Oberflächen eignen sich in der Planung besonders, um Sanitärräume atmosphärisch stimmig zur umgebenden Architektur zu gestalten. Ob kühl, beruhigend, warm oder vitalisierend – individuell passend bietet HEWI neue, inspirierende Farben und Oberflächen für ausgewählte Serien und Systeme.

Dekorativ und widerstandsfähig

Messing, Bronze, Gold oder Schwarzchrom, wahlweise gebürstet oder glänzend – die neuen metallischen Designoberflächen bieten eine vielfältige Auswahl. Sie sind hoch dekorativ und emotional ansprechend. Doch hinter den edel schimmernden Oberflächen stecken äußerst robuste und widerstandsfähige Eigenschaften. So sind die PVD Oberflächen korrosionsbeständig und damit für Sanitärräume beziehungsweise Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit prädestiniert. Darüber hinaus verfügen sie über langlebige Eigenschaften wie Härte und Kratzfestigkeit. Insgesamt bietet HEWI 4 neue Standard- und 8 neue Sonderfarben.

Kreativer Planungsspielraum

Um in der Planung eine durchgängige Badgestaltung zu ermöglichen, hat HEWI die hochwertigen Designoberflächen auch an die gängigen Oberflächen führender Armaturenhersteller angepasst. Im eigenen Sortiment stehen die metallischen Oberflächen für ausgewählte Produkte der Serien und Systeme S 900, S 900 Q sowie S 162 zur Verfügung.

Handwerklich einwandfrei und präzise

„HEWI Produkte verbinden Funktionalität sowie ausgezeichnete Gestaltung mit den Aspekten Langlebigkeit und Nachhaltigkeit und schaffen so einen Mehrwert“, betont HEWI Produktmanager Florian Haude. Besonders wichtig ist HEWI der Aspekt „Made in Germany“. Das Unternehmen mit Standort im hessischen Bad Arolsen verfügt über eine eigene PVD-Anlage und investiert kontinuierlich in moderne Produktionsanlagen, um höchste Qualität und Präzision zu gewährleisten. Ziel von HEWI ist eine handwerklich einwandfreie Fertigung und hochwertige Ästhetik.