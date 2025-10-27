Die neue KINEMAGIC Royal Plus bietet einen durchgängigen Handlauf für maximale Sicherheit und fügt sich optimal in eine moderne Badgestaltung. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH

Als Marke der SFA-Gruppe präsentierte sich Kinedo erstmals gemeinsam mit der Schwestermarke Sanibroy an einem Stand auf der ISH in Frankfurt in Halle 9. Dort stellte das Unternehmen die innovativen Lösungen für barrierearme/barrierefreie Bäder der Zukunft von Kinedo vor: die Komplettduschkabine Kinemagic Royal+, die Dusch- und Badewannenkombination DUO und die besonders flache Duschwanne Kineone als Walk-In-Lösung.

Wasser sammeln, pumpen, fördern, nutzen und schließlich wieder aufbereiten: Der komplette Wasserkreislauf stand im Mittelpunkt des Messeauftritts der SFA-Gruppe. In mehreren großen Ausstellungsrahmen demonstrierte Kinedo seine Produktlösungen für die altersgerechte Badrenovierung - durch das Produkt selbst, aber auch durch weiterführende Informationen und Praxisbeispiele, die den Besuchern vermittelt wurden. Die zentrale Botschaft lautete: Mit flexiblen Dusch- und Badprodukten lässt sich das Bad schnell an die Bedürfnisse älterer und körperlich eingeschränkter Menschen anpassen. Der Clou: Es sind keine großen baulichen Maßnahmen erforderlich und der Einbau kann innerhalb eines Tages erfolgen.

Barrierearme Komplettlösung

Ein Highlight auf dem Messestand war die Komplettduschkabine Kinemagic Royal+. Die Rückwände aus Weißglas (6 mm) lassen sich schraubenlos montieren, auch der Einsatz von Silikon ist nicht erforderlich. Die barrierearme, rutschfeste Duschwanne aus Biocryl und Biotec (Rutschklasse C) sorgt für einen sicheren Stand und ermöglicht mit einer Einstiegshöhe von nur 4 cm auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität einen leichten Zugang. Der extra breite Einstieg (bis 80 cm) erlaubt auch Personen, die auf Gehhilfen angewiesen sind, einen bequemen Eintritt. Ein ergonomisch geformter Haltegriff in Verbindung mit einem besonders griffsicheren Handlauf sowie eine höhenverstellbare Magnetbrause und ein optionaler Klappsitz erhöhen den Komfort.

Leichter Einstieg

Als innovative 2-in-1-Lösung präsentierte Kinedo die Dusch- und Badewannenkombination DUO. Eine Wannentür aus 8 mm starkem Klarglas ermöglicht den bequemen Einstieg in den Nassbereich mit einer niedrigen Einstiegsschwelle ab 5 cm. Ein einfach zu bedienender Sicherheitsverschluss und die optional erhältliche rutschfeste Oberfläche (Rutschklasse C) gewährleisten höchste Sicherheitsstandards. Auch dieses System lässt sich innerhalb eines Tages einbauen und verfügt über komfortables Zubehör wie einen schwenkbaren Sitz, Haltegriffe, Kopfkissen etc.

Neben Komplettlösungen sorgt auch der Einbau einer besonders flachen Duschwanne, zum Beispiel mit Duschabtrennung als Walk-In-Lösung, für mehr Barrierefreiheit. Kinedo bietet rutschfeste und stilvolle Varianten mit geringen Einstiegshöhen bis hin zum bodengleichen Einbau - für einen leicht begehbaren Duschbereich, der in jedes Bad passt.

Alles aus einer Hand

Für ein einheitliches Design führt Kinedo neben passenden Duscharmaturen auch Wandpaneele aus Alu-Dibond in seinem Produktportfolio. Die Wandpaneele Kinewall Design eignen sich insbesondere für die Renovierung. Denn sie lassen sich in wenigen Schritten auf fast allen Untergründen im Bad anbringen, auch ohne, dass die vorhandenen Fliesen entfernt werden müssen.

„Alle unsere Lösungen vereinen drei zentrale Aspekte: schnelle Installation, maximale Benutzersicherheit und zeitgemäßes Design", erklärt Lutz Vöing, Marketingleiter bei SFA Deutschland. Zudem sind die Systeme förderfähig. Die KfW-Bank bietet einen Zuschuss von bis zu 6.250 Euro für den Umbau zum barrierearmen Bad. Bis zu 4.180 Euro gibt es zum Beispiel von den Pflegekassen.