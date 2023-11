Die KWC Gruppe setzt auf Wachstum, hat dazu ihre Organisationsstruktur weiterentwickelt und die Eigenständigkeit der Geschäftsbereiche gestärkt. Mit den zusätzlichen unternehmeri­schen Freiheiten kann KWC Home sich noch besser auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Märkte und Kundensegmente fokussieren und weiterwachsen. Als neuen Geschäftsbereichsleiter von KWC Home hat die Geschäftsleitung der KWC Group per 1. Januar 2024 Urs Tschopp ernannt und ist überzeugt, dass er mit seinem Team von rund 300 Mitarbeitenden die Position von KWC Home als Premium-Anbieter weiter stärken wird.

Die Armaturen von KWC Home für Bad, Küche und Gastronomie setzen seit 150 Jahren Standards bezüglich Qualität, Design, Funktionalität und Präzision. Der Hauptsitz und Produktionsstandort von KWC Home ist in Unterkulm in der Schweiz. Neben dem Schweizer Heimmarkt ist KWC Home mit ei­ner eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaft im Markt Deutschland tätig. Geschäftsführer der Toch-tergesellschaft in Deutschland ist seit dem 1. Juli 2023 Stefan Bollendorf. Er wird künftig an Urs Tschopp rapportieren.

Wachstum in der Schweiz und im Ausland angestrebt

Als Premium-Anbieter vom mittleren bis zum hohen Preissegment setzt KWC Home auf die Entwick­lung von Innovationen und die Lancierung von neuen Produkten und schafft damit die Basis für weite­res Wachstum in der Schweiz und im Ausland. Neben seinem Netzwerk an Distributoren wird KWC Home künftig auch auf das schnell wachsende e-Commerce-Geschäft setzen. Ob Neubau oder Reno­vierungsprojekt - ob im Eigenheim oder im Wohnungsbau genutzt: Die Armaturen von KWC Home widerspiegeln langjährige Erfahrung, Kompetenz und Handwerkskunst sowie die Begeisterung der Mitarbeitenden.

Urs Tschopp, neuer Geschäftsbereichsleiter von KWC Home per 1. Januar 2024

Urs Tschopp ist seit November 2022 als Head of Sales Schweiz bei der KWC tätig. Er ist gelernter Schreiner und Holzingenieur FH. Vor seinem Wechsel zur KWC war Urs Tschopp bei der Stuhl- und Tischmanufaktur horgenglarus Geschäftsführer und bei Poggenpohl Schweiz Geschäftsführer und in­ternationaler Vertriebsleiter. Zuvor sammelte er in seiner Karriere profunde Kenntnisse in Vertrieb und Verkauf und war international im Entwicklungs- und Forschungsbereich tätig.