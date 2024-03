Wir bieten die große Bandbreite an Erdleitungen, metergenau bestellbar! Lieferung an Ihr Lager oder direkt auf die Baustelle.

Nutzen Sie unser Know-how und die große Bandbreite an Möglichkeiten zur Lösung Ihrer Aufgaben im Bereich erdverlegter Rohrleitungen.

Wir haben folgende Varianten im Sortiment:

AustroPex Single Fernwärmerohr (Einzelrohr)

Flexibles vorisoliertes und selbstkompensierendes Einzelrohr geeignet zur Hauptanwendung als Fernwärmeleitung für Zentralheizungsanlagen.

Flexibles vorisoliertes und selbstkompensierendes Doppelrohr geeignet zur Hauptanwendung als Fernwärmeleitung für Zentralheizungsanlagen.

Flexible vorisolierte und selbstkompensierende Leitung mit zwei Heizungsrohren und zwei Sanitärrohren für Heizungswasser (Vor- und Rücklauf), Warmwasser und Zirkulationsleitung.

Flexible vorisolierte und selbstkompensierende Leitung mit zwei Heizungsrohren und 2 Leerrohren.

Flexible vorisolierte und selbstkompensierende Leitung mit zwei Heizungsrohren und 2 Leerrohren.

Flexibles Solar-Rohrsystem für die Erdverlegung mit in Steinwolle gedämmten Edelstahlwellrohren.

Interesse geweckt? Dann jetzt im Shop ansehen:

Zu den Erdleitungen im Wagner-Shop

Noch kein Wagner-Kunde?

Dann registrieren Sie sich bitte hier: Zur Registrierung

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!

Den aktuellen Gesamtkatalog der Philipp Wagner GmbH erhalten Sie als Installateur hier: Zur Kataloganforderung