Wenn Design, Funktion und Komfort perfekt zusammenspielen, entsteht ein Badezimmer, das wie aus einem Guss wirkt. Immer mehr Hotel- und Wohnbauprojekte setzen auf ganzheitliche Badeausstattungen. Der Vorteil: Alle Produkte - von Waschtischen und Möbeln über Armaturen und Duschsysteme bis hin zu Spiegeln, Accessoires und WC-Lösungen - stammen aus einer Hand und sind in Design und Funktionalität optimal aufeinander abgestimmt. Zwei Projekte in Großbritannien zeigen, wie harmonisch und hochwertig Badezimmer mit ganzheitlichen Produktlösungen von hansgrohe wirken können.

Imperial Hotel Tenby - Boutique-Hotel mit Wohlfühlbadezimmer

Im Herzen der walisischen Küstenstadt Tenby empfängt das Imperial Hotel seine Gäste mit einem Mix aus historischem Flair und modernem Komfort. Als Boutique-Hotel mit 52 individuell gestalteten Zimmern legt es besonderen Wert auf Atmosphäre und Design - auch im Badezimmer. Die Entscheidung für hansgrohe als Komplettausstatter war dabei ein klares Bekenntnis zum ganzheitlichen Gestaltungsansatz.

Die Keramikserie Xanuia bildet die Basis für ein ruhiges, elegantes Raumgefühl, ergänzt durch hansgrohe Xarita Spiegel, die Licht und Tiefe ins Bad bringen. Armaturen wie Rebris mit CoolStart-Technologie und das Duschsystem hansgrohe Crometta mit EcoSmart­Technologie reduzieren den Wasser- und Energieverbrauch dank eines integrierten Durchflussbegrenzers. Sie verbinden so Nachhaltigkeit mit smarter Funktionalität. Zeitlose Accessoires und EluPura-WCs aus langlebiger Sanitärkeramik runden das Gesamtbild ab. Alles passt zusammen - in Form, Farbe und Funktion - und schafft ein Badezimmer, das den Boutique-Charakter des Hauses stilvoll unterstreicht.

Dryden Court - Premiumwohnen im Grünen

Eingebettet in die sanfte Hügellandschaft von Surrey, Großbritannien, steht Dryden Court für exklusives Wohnen mit Anspruch. Der traditionsreiche Wohnhausbauer Runnymede Homes hat hier vier luxuriöse Etagenhäuser geschaffen, die durch ihre hochwertige Architektur und durchdachte Ausstattung überzeugen. Besonders im Badezimmer zeigt sich die Liebe zum Detail: hansgrohe liefert hier nicht nur einzelne Produkte, sondern ein ganzheitliches Baderlebnis.

Vom Waschtisch bis zur Dusche, vom WC bis zum Thermostat - alle Elemente stammen von der Premiummarke und greifen gestalterisch wie funktional perfekt ineinander. Die klaren Linien der Möbelserien Xevolos und Xelu harmonieren mit den eleganten Armaturen wie Vivenis oder Rebris. Duschlösungen wie Raindance Select und Croma Select Vario sorgen für Komfort und Ästhetik, während das WC-System EluPura diskret und stilvoll integriert ist. So entsteht ein Badezimmer, das nicht nur funktional überzeugt, sondern auch architektonisch ein Statement setzt.