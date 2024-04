Klimaschonend und zukunftssicher durch natürliches Kältemittel

Der Kältekreis der Vitocal 262-A ist mit dem natürlichen Kältemittel R290 gefüllt, dessen GWP100-Wert (Global Warming Potential) von 0,02 besonders niedrig ist. Damit erfüllt die Vitocal 262-A die Anforderung der europäischen F-Gase-Verordnung und sichert über viele Jahre den Betrieb.

Die hohe Leistungszahl (COP) von 4 im Umluftbetrieb (Typen T2E/T2H-R290) steht für niedrige Energiekosten und hohe Effizienz. Darüber hinaus kann auch selbst erzeugter Strom aus einer PV-Anlage genutzt werden.

Effizient und komfortabel dank Viessmann One Base

Mit connectivity inside wird Vitocal 262-A direkt in die Viessmann One Base Plattform eingebunden. Damit lässt sich das komplette Heizsystem über die ViCare App bedienen. Fachhandwerker haben per digitalem Servicetool ViGuide das System auf Wunsch der Betreiber online im Blick und können mögliche Unregelmäßigkeiten sofort korrigieren.

Drei Varianten für jeden Bedarf

Typische Aufstellorte der Vitocal 262-A sind Heiz- oder Technikräume, in denen regelmäßig viel Wärme anfällt.

Zur Integration in Öl-, Gas- und Biomasse- sowie Fernwärmeheizungen ist die Hybridvariante der Vitocal 262-A mit integriertem Wärmetauscher im Programm. Sie kann einen bestehenden Warmwasserspeicher ersetzen, damit in der warmen Jahreszeit die Heizung außer Betrieb bleiben kann.

Die Elektrovariante kommt anstelle eines Elektrospeichers zum Einsatz. Sie kann aber auch in Kombination mit einer Heizungswärmepumpe verwendet werden und sorgt für eine vollkommen autarke Warmwasserbereitung.

Die wandhängende Variante empfiehlt sich zur Kombination mit Warmwasser-, Kombi- oder Energiespeichern.

Warmwasserbereitung intelligent regeln

Die intelligente Regelung der Vitocal 262-A Warmwasser-Wärmepumpen wählt die Betriebsweise zwischen Wärmepumpe und Wärmeerzeuger unter Berücksichtigung von Energiepreisen und Leistungswerten der Wärmepumpe aus. Dabei übernimmt die Vitocal 262-A die Vorerwärmung des Wassers im integrierten 300-l-Speicher. Der vorhandene Wärmeerzeuger wird für einen maximalen Warmwasserkomfort bei Bedarf für die Nachheizung verwendet.

Vorteile für die Marktpartner

Integrierte Tragegriffe erleichtern den Transport

Montage in niedrigen Räumen möglich (bis 2 m)

Geführte Inbetriebnahme und Fernüberwachung der aufgeschalteten Vitocal 262-A mittels ViGuide durch Fachhandwerker

Schnellaufheizfunktion mit Elektro-Heizeinsatz (optional für Vitocal 262-A, T2H-R290/T2W-R290)

Erwärmung der Trinkwassertemperatur auf maximal 70 °C mit Elektro-Heizeinsatz oder Wärmeerzeuger

Anodenstrommessung informiert automatisch über eine bevorstehende Wartung

Vorteile für die Anwender

Schont Umwelt und Klima durch natürliches Kältemittel R290 durch niedrigen GWP100-Wert von 0,02

Natürliches Kältemittel R290 ermöglicht bis zu 65 °C Vorlauftemperatur und reduziert damit den Betrieb des Elektro-Heizeinsatzes erheblich

Großes Einsatzgebiet im Außenluftbetrieb – Vitocal 262-A kann von -10 bis +42 °C Lufttemperatur eingesetzt werden

Effizienter Betrieb und geringe Energiekosten dank Kältekreis mit neuer Viessmann Verflüssigertechnologie (COP 4)

Leiser Betrieb durch niedrige Schallemissionen (zusätzlicher Silent Modus einstellbar)

Vorbereitet für den optimierten Verbrauch von selbst erzeugtem PV-Strom

Zustand der Speicher-Schutzanode wird über Viessmann Regelung elektronisch überwacht

Einfache Bedienung per ViCare App

Technische Daten

Leistungszahl (COP): 4 (Typen T2E/T2H-R290, bei Umluftbetrieb),

Gewicht: 145/160 kg (Typen T2E/T2H-R290), 44 kg (Typ T2W-R290)

Abmessungen (Tiefe x Breite x Höhe): 765 x 667 x 1848 mm (Typen T2E/T2H-R290), 738 x 668 x 464 mm (Typ T2W-R290)

Energieeffizienzklasse: A+ (Typen T2E/T2H/T2W-R290)

Liefertermin

Die neue Vitocal 262-A mit dem natürlichen Kältemittel R290 ist bereits lieferbar.