06.02.2026  Pressemeldung Alle News von WDV Molliné

WDV Molliné: HKVO – Jetzt auf Smart-Meter umsteigen!

Die Heizkostenverordnung (HKVO) regelt die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten in Deutschland.

Gemäß der Heizkostenverordnung muss seit dem 01.01.2022 eine monatliche Verbrauchsinformation vorgelegt werden (UVI – unterjährige Verbrauchsinformation), wenn in der Anlage fernauslesbare Zähler installiert sind. Bei Neuanlagen und Austausch dürfen nur noch fernauslesbare Zähler und Ausstattungen zur Fernauslesung installiert werden. 

Bis spätestens 31.12.2026 müssen nicht fernablesbare Ausstattungen umgerüstet werden, d. h. in Neubau und Bestand muss ein fernablesbares System eingebaut sein.

Diese Vorgaben dienen der Förderung von Transparenz und Energieeffizienz, da die Mieter regelmäßiger über ihren Verbrauch informiert werden. Zudem reduziert die Fernablesung organisatorischen Aufwand und trägt zur Einhaltung der EU-Energieeffizienzrichtlinie bei, die mehr Kontrolle über den Energieverbrauch fördern soll.

Wir unterstützen Sie dabei und bieten Deutschlands größte Auswahl an Messgeräten.

Anfragen direkt per Mail info(at)molline.de oder unter 0711 35 16 95-20.

WDV Molliné GmbH
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49 0 711 35 16 95-20
www.molline.de
Anzeigen
LK Armatur Deutschland GmbH
IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH
Viega Holding GmbH & Co. KG
Bosch Home Comfort
WS Weinmann & Schanz GmbH

DESTATIS:

02.02.2026

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2025 real um 2,7 % höher als im Vorjahr
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.01.2026

Inflationsrate im Januar 2026 voraussichtlich +2,1 %
mehr

28 % der Teilzeitbeschäftigten arbeiten auf eigenen Wunsch reduziert
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

30.01.2026

Erwerbstätigkeit im Dezember 2025 leicht rückläufig
mehr

Bruttoinlandsprodukt im 4. Quartal 2025 um 0,3 % höher als im Vorquartal
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung