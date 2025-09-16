Sichern Sie sich jetzt ihren Platz für das kostenlose Online-Seminar am 18. September und erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten zum Heizen und Kühlen in Bestandsgebäuden. Lassen Sie sich von zwei Experten über die Eigenschaften von Split- und Monoblock-Wärmepumpe informieren.

Im Laufe der Zeit wird das Thema der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden zunehmend präsenter. So sind moderne und effiziente Produktlösungen für das Heizen und Kühlen immer gefragter. Daher ist es wichtig, das passende Wärmepumpensystem für den Bestand zu wählen.

Die Extperten Lars Keller, Dipl.-Ing. (FH) Buchautor TGA Kälte Klima Wärmepumpe-Referent und Schulungspartner Wärmepumpen VDI 4645 und Thomas Wagner, Dipl.-Ing. (FH) Vertriebsmanagement Dichtungssysteme bei DOYMA informieren Sie optimal in dem neuen kostenlosen Online-Seminar über diese Thematik. Am 18. September haben Sie ab 16:30 Uhr die Gelegenheit sich rund um das Thema "Heizen und Kühlen im Bestand" zu informieren.

Im Mittelpunkt des kostenlosen Online-Seminars stehen die Grundlagen sowie Praxistipps zur Auswahl und Installation einer passenden Wärmepumpe. Dabei erhalten Sie eine konkrete Gegenüberstellung von Wärmepumpen in Split- und Monoblock-Ausführung inklusive der jeweiligen Einsatzbereiche und technischen Anforderungen. Dabei wird auch die normgerechte Leitungseinführung durch die Gebäudehülle thematisiert. Die Inhalte des Online-Seminars orientieren sich an der VDI-Richtlinie 4645, die genaue Vorgaben für die Planung, den Bau und den Betrieb von Wärmepumpen beinhaltet.

Zusätzlich gibt es nach dem Vortrag die Möglichkeit, individuelle Fragen zu besprechen. Das Handout hilft den Teilnehmern anschließend das Thema zu vertiefen.

Dieses Online-Seminar richtet sich an Fachkräfte, die sich mit der Planung, Beratung oder Installation von Wärmepumpen und Klimageräten befassen. Des Weiteren bietet bieten wir TGA-Planern, Kälte- und Klimatechnikern sowie Energieberatern mit diesem Online-Seminar einen Mehrwert. Zudem winken den Teilnehmenden ein Einbau-Bonus sowie ein Fach-Rabatt.

Melden Sie sich jetzt an und lassen Sie sich optimal informieren.