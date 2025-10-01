Auf der ISH 2025 stellte Resideo einen neuen Kompaktantrieb für Linearventile vor, der speziell für Haus- und Gebäudetechnik-Anwendungen konzipiert ist und vielfältige Anforderungen sowie Steuerungsoptionen abdeckt. Bild: Resideo

Auf der ISH 2025 stellte Resideo, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Wohnkomfort, Energiemanagement und Sicherheit, einen neuen Kompaktantrieb für Linearventile vor, der speziell für Haus- und Gebäudetechnik-Anwendungen konzipiert ist. Das kompakte Wassermanagement-Produkt wurde entwickelt, um die Wartung von Systemen zu vereinfachen, und kann durch präzisionsgesteuerte Motoren die Leistung von hydraulischen Ventilen in gewerblichen Heiz- und Kühlanlagen optimieren. Ab Sommer werden die neuen Stellantriebe erhältlich sein.

Die neueste Reihe der Resideo Stellantriebe ist für unterschiedliche Heiz- und Kühlanwendungen, z.B. Gebläsekonvektoren (FCU) und Zonenregelung, einsetzbar und deckt mit 10 Modellen modulierende sowie 3-Punkt- und 2-Punkt-Ansteuerung ab. Die 24V Modelle sind als AC- und DC-Versorgungsspannung möglich und sind in den Stellkräften 180N und 300N verfügbar. Die Umstellung erfolgt mittels eines drehbaren Schalters. Hierfür muss die Abdeckung nicht geöffnet werden. Das reduziert den Aufwand bei der Inbetriebnahme und Systemwartung. Für eine präzise Regelung und verschleißarmen Betrieb sorgen bürstenlose DC-Motoren.

Produziert von einem Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Ventil- und Steuerungstechnik und ausgestattet mit einer Fünf-Jahres-Garantie* stehen die neuen Stellantriebe mit Schutzart IP54 zudem für Zuverlässigkeit. So bieten sie eine kosteneffiziente Wahl und eignen sich auch als Ersatz für bisherige Resideo Stellantriebe**. Um TGA-Fachplaner zusätzlich zu unterstützen, ist technischer Support erreichbar unter www.resideo.com/de/de/support/

„Wir freuen uns, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das TGA-Fachplanern die Arbeit erleichtert”, sagt Syvain Baladon, Global Water Product Director bei Resideo. „Wir wissen, wie wichtig es für diese Zielgruppe ist, qualitativ hochwertige Produkte mit der richtigen technischen Spezifikation und Unterstützung, Produktverfügbarkeit und Kompatibilität sowie einfacher Systemwartung zu kaufen. Unser neuer Stellantrieb wurde als zuverlässige, kosteneffiziente Lösung für vielseitige Anwendungen konzipiert. So ist er eine ideale Ergänzung in unserem bestehenden Hydraulik-Portfolio.”