Unter dem Leitthema „Energie im Kreislauf: Wenn nichts verpufft“ stellt Hoval Deutschland beim diesjährigen Symposium in Aschheim Konzepte und Systemlösungen für den Einsatz von Wärmepumpen in Mehrfamilienhäusern, Gebäudenetzen und gewerblichen Anwendungen vor. Thematisiert werden dabei sowohl die unterschiedlichen Anforderungen an die Wärme-, Kälte- und Warmwasserversorgung als auch deren Integration in vernetzte Energiesysteme.

„Die Anforderungen an den Gebäudesektor verändern sich grundlegend. Neben der Reduzierung von CO 2 -Emissionen rücken Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen gleichermaßen in den Fokus. Nachhaltige Gebäudeversorgung gelingt nur, wenn Energie möglichst effizient genutzt und vorhandene Potenziale konsequent erschlossen werden. Deshalb denken wir Energielösungen heute systemisch und über einzelne Technologien hinaus“, sagt Wolfgang Allgäuer, Geschäftsführer von Hoval Deutschland.

Passgenaue Systeme für vielfältige Anforderungen

Wie sich dieser Ansatz in der Praxis umsetzen lässt, zeigt Manfred Gerngroß, Leiter Technik bei Hoval Deutschland, in einem praxisnahen Vortrag. Anhand konkreter Anwendungsfälle erläutert er, welche technischen Anforderungen bei der Wärme-, Kälte- und Warmwasserversorgung zu berücksichtigen sind und wie sich diese mit systemorientierten Wärmepumpenlösungen wirtschaftlich erfüllen lassen.

In Mehrfamilienhäusern etwa treffen stark schwankende Lastprofile auf hohe Anforderungen an Komfort und Warmwasserhygiene. Gebäudenetze erfordern hohe Vorlauftemperaturen sowie gebäudeübergreifende Regelungsstrategien. Im Gewerbe eröffnen die Nutzung von Prozessabwärme und gleichzeitig auftretende Heiz- und Kühlbedarfe zusätzliche Effizienzpotenziale.

„Die Herausforderung besteht heute nicht mehr allein darin, Wärme bereitzustellen. Gefragt sind Systeme, die Heizen, Kühlen und Warmwasser wirtschaftlich miteinander verbinden und gleichzeitig hohe Anforderungen an Komfort, Hygiene und Versorgungssicherheit erfüllen. Entscheidend ist deshalb die richtige Auslegung und Integration der einzelnen Komponenten in das Gesamtsystem“, erläutert Manfred Gerngroß.

Passende Lösungsansätze präsentiert Hoval mit verschiedenen Technologien und Systemkonzepten. Zu den vorgestellten Produkten zählt die Luft/Wasser-Wärmepumpe Belaria® pro (50), die Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung in einem System vereint und Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C erreicht. Ergänzt wird sie durch das Hoval Hybridsystem 3.0, das Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Spitzenlastabdeckung und digitale Systemsteuerung zu einem abgestimmten Gesamtsystem verbindet. Lösungen wie TopTronic E, HovalConnect und die Hoval Supervisor Cloud ermöglichen zudem die zentrale Steuerung, Überwachung und Optimierung der Anlagen.

I m Mittelpunkt steht dabei ein modularer, standardisierter Systemansatz, bei dem unterschiedliche Technologien und Komponenten bedarfsgerecht zu einer abgestimmten Gesamtlösung kombiniert werden.

Insbesondere in Mehrfamilienhäusern, Gebäudenetzen und gewerblich genutzten Gebäuden profitieren Planer und Betreiber von skalierbaren Standards, die mit flexibel einsetzbaren Bausteinen ergänzbar sind. Dadurch lassen sich sowohl Neubauten als auch Modernisierungsprojekte effizient umsetzen und bestehende Rahmenbedingungen bei der Planung berücksichtigen.

Ausblick Energiezentrale

Abschließend gibt Manfred Gerngroß einen Ausblick auf die Energiezentrale als zukünftige Gesamtlösung für Wärmeerzeugung, Warmwasserbereitung, Regelung und Energiemanagement. Die vorkonfigurierte Lösung vereinfacht Planung, Installation und Betrieb und schafft damit die Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Erweiterung oder Modernisierung bestehender Anlagen. Gerade in größeren Wohngebäuden, Gebäudenetzen und gewerblichen Anwendungen ermöglicht die Energiezentrale eine kompakte, skalierbare und systematisch abgestimmte Energieversorgung.

Begleitend zu den Fachvorträgen erleben die Teilnehmer Hoval Technologien im praktischen Einsatz. Die Anlagenpräsentation vermittelt anschauliche Einblicke in Aufbau und Funktionsweise moderner Energiezentralen und zeigt, wie die vorgestellten Lösungen in der Praxis umgesetzt werden. Gleichzeitig erhalten die Besucher wertvolle Impulse für die Planung, Umsetzung und Optimierung eigener Projekte.