Gebäude mit hohen Anforderungen an Funktionalität und Hygiene brauchen ein Armaturenmanagement, das den Überblick behält. Vernetzte Systeme und smarte Bedienung vereinfachen beispielsweise den Schul- oder Sportbetrieb und gestalten ihn effizienter. Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH produziert nicht nur Dusch- und Waschtischarmaturen für öffentliche und halb-öffentliche Gebäude; mit dem CNX Wassermanagement-System bietet CONTI+ auch ein automatisches Armaturenmanagement für elektronische Duschen, Waschtisch- und Urinalarmaturen an, das technisch innovativ und einfach anzuwenden ist. Dabei können alle Funktionen zentral über nur eine Bedieneinheit via PC, Tablet oder Smartphone gesteuert werden.

Das CNX Wassermanagement-System von CONTI+ ist in der Lage, den hohen Anspruch an Trinkwasserqualität in Schulen, Schwimmbädern und Sporthallen durch normgerechte Anwendung von Hygienefunktionen zu sichern und zu protokollieren. An jeder einzelnen Entnahmestelle können sowohl Hygienespülungen als auch die thermische Desinfektion in festgelegten Intervallen und nach Kalenderfunktion programmiert bzw. ausgelöst werden. Über die zentrale Steuerung lassen sich einmalig oder über fest definierte Betriebszeiten das Wasser abstellen, sollten Handwerker oder Reinigungspersonal vor Ort sein. Armaturenparameter wie die Laufzeit des Wasserflusses können individuell abgestimmt und somit der Wasser- und Energieverbrauch optimiert und effektiv Kosten gespart werden.