Sie sind außerhalb der Kabine angebracht und können nur an absolut geraden Wänden montiert werden (Dichtungsprofile können nicht verwendet werden). Sie kommen zum Einsatz, wenn die Duschkabinenwand so nah wie möglich am Wannenrand montiert oder die Nischenbreite so weit wie möglich ausgenutzt werden sollte.

Die Serie TRAVE RL wird standardmäßig mit Innenwinkel montiert. Bei den Serien NIESTE und VISPA ist diese Option bei Bedarf inklusive, bei der Serie ISEN gegen Aufpreis bestellbar.