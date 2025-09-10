FAWAS präsentiert die neue Dynamica-Serie: innovativ, robust und smart vernetzt. Mit hochwertigem Metallgehäuse, modernem Touch-Display und App-Anbindung setzen diese Geräte neue Maßstäbe. Ideal für Fachhandwerker, die ihren Kunden nicht nur leistungsstarke, sondern auch zukunftssichere Lösungen anbieten möchten.

Von „Der smarte Einsteiger“ bis „Der smarte Superstarke“ – für jeden Bedarf das richtige Modell

Die Dynamica-Serie überzeugt durch durchdachte Features und Premium-Komponenten:

• Der smarte Einsteiger (TD23): geringe Stromaufnahme, zuverlässig und mit allen Vorteilen smarter Steuerung – optimal für Wohnflächen bis 350 m².

• Der smarte Klassiker (TD23A PRO): Ergänzend zur Einsteigervariante mit APF-Filterabreinigungssystem für eine bis zu 3-fach längere Zeit bis zum Filterwechsel.

• Der smarte Superstarke (TD34A PRO): Mehr Leistung, lange Motorenlaufzeit, APF-Filterabreinigungssystem – optimal für Wohnflächen bis 700 m².

Premium-Features der Dynamica-Serie

Hochwertiges Gehäuse aus Metall – langlebig und robust

Intuitive Bedienung über hochmodernes Touch-Display

Appfähig mit Google Assistant & Amazon Alexa

Leistungsstarke AMETEK Lamb-Turbinen für zuverlässige Saugkraft

Flexibler Sauganschluss links oder rechts wählbar

Abluftanschluss oben, auch seitlich variierbar

Staubbehälter mit stylischen Spannverschlüssen & antibakterieller Beschichtung

Zuverlässiger Kartuschenfilter – bei PRO-Modellen mit APF-System für verlängerte Zeit bis zum Filterwechsel

Optionaler Staubbeutel für hygienisches Entsorgen

FAWAS unterstützt Sie bei der Projektplanung: Mit praktischen Tools, Beratung und einer klaren Modellübersicht finden Sie schnell die passende Lösung für Ihre Kunden. So sparen Sie Zeit – und punkten mit Kompetenz.

🔧 Jetzt informieren, Modell finden und smarte Saugtechnik anbieten – perfekt für Neubau, Sanierung oder Modernisierung!

👉 Zur Dynamica-Produktauswahl mit weiteren Details und Highlights