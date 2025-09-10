FAWAS: Die neue Dynamica-Serie – smarte Zentralstaubsauger für höchste Ansprüche
Von „Der smarte Einsteiger“ bis „Der smarte Superstarke“ – für jeden Bedarf das richtige Modell
Die Dynamica-Serie überzeugt durch durchdachte Features und Premium-Komponenten:
• Der smarte Einsteiger (TD23): geringe Stromaufnahme, zuverlässig und mit allen Vorteilen smarter Steuerung – optimal für Wohnflächen bis 350 m².
• Der smarte Klassiker (TD23A PRO): Ergänzend zur Einsteigervariante mit APF-Filterabreinigungssystem für eine bis zu 3-fach längere Zeit bis zum Filterwechsel.
• Der smarte Superstarke (TD34A PRO): Mehr Leistung, lange Motorenlaufzeit, APF-Filterabreinigungssystem – optimal für Wohnflächen bis 700 m².
Premium-Features der Dynamica-Serie
- Hochwertiges Gehäuse aus Metall – langlebig und robust
- Intuitive Bedienung über hochmodernes Touch-Display
- Appfähig mit Google Assistant & Amazon Alexa
- Leistungsstarke AMETEK Lamb-Turbinen für zuverlässige Saugkraft
- Flexibler Sauganschluss links oder rechts wählbar
- Abluftanschluss oben, auch seitlich variierbar
- Staubbehälter mit stylischen Spannverschlüssen & antibakterieller Beschichtung
- Zuverlässiger Kartuschenfilter – bei PRO-Modellen mit APF-System für verlängerte Zeit bis zum Filterwechsel
- Optionaler Staubbeutel für hygienisches Entsorgen
FAWAS unterstützt Sie bei der Projektplanung: Mit praktischen Tools, Beratung und einer klaren Modellübersicht finden Sie schnell die passende Lösung für Ihre Kunden. So sparen Sie Zeit – und punkten mit Kompetenz.
🔧 Jetzt informieren, Modell finden und smarte Saugtechnik anbieten – perfekt für Neubau, Sanierung oder Modernisierung!
👉 Zur Dynamica-Produktauswahl mit weiteren Details und Highlights