So wird durch die häufig genutzte Toilettenspülung oder den vergleichsweise hohen Durchlauf einer Dusche sichergestellt, dass die Leitung ausreichend oft gespült wird. Das ist aus hygienischer Sicht optimal, denn so wird Stagnation vorgebeugt.



Achtung: Ist der größte Verbraucher nicht am Ende angeschlossen, kann Stagnation sogar verstärkt werden!



Unsere Doppelwandscheiben sind dank geringer Einzelwiderstände und niedriger Druckverluste ideal dafür geeignet. Sie stehen u.a. in Edelstahl (NiroSan®) und bleifreier Siliziumbronze (PURAPRESS®) zur Verfügung - beide Werkstoffe sind hygienisch einwandfrei und ECHA-konform. Und natürlich lassen sich die Pressenden mit SA, V- und M-Originalkontur verpressen!



Zum Produkt: PURAPRESS Doppelwandscheibe f. Zirkulation