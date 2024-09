1949 hat sich Josef Grünbeck mit einer Handelsvertretung für technische Geräte zur Wasseraufbereitung selbstständig gemacht. 75 Jahre später fand nun ein Tag der offenen Tür der Grünbeck AG statt, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Am Sonntag, 21. September 2024 erfreuten sich tausende Besucher an dem bunten Programm für jedes Alter, das am Unternehmenssitz in Höchstädt geboten wurde.

Auf großes Interesse stießen vor allem die im 10-Minuten-Takt organisierten Firmenführungen, da sie den Teilnehmern einen Einblick in die vielfältigen Grünbeck-Produktebereiche Haustechnik, Schwimmbadtechnik, Hygiene- und Gesundheitswesen, Medizinprodukte, Getränke- und Lebensmittelindustrie, Energiezentralen, Wasserversorgung und Trinkwasserspender im Haustechnik- und Systemanlagenbereich ermöglichten. Auch die neuen Hallen – wie etwa das 2022 fertiggestellte Wareneingangsgebäude – zogen die Gäste in ihren Bann.

Die Besucherinnen und Besucher genossen allerlei weitere Attraktionen auf dem Firmengelände. Im Festzelt gab es vormittags einen Weißwurst-Frühschoppen, der musikalisch von der Blaskapelle Donauklang begleitet wurde. Am Nachmittag ging es dort mit der Tanzgruppe „The Teddy’s“ unterhaltsam weiter. Auf dem Festgelände begeisterten ein Ballon-Künstler und eine Gaukler-Truppe. Vor allem die kleinen Gäste konnten beim Fußballdart, bei einem Bungee-Trampolin, einer Hüpfburg und vielen weiteren Stationen in einem speziell eingerichteten „Kinderland“ selbst aktiv werden.

Höhepunkt des Tages war schließlich ein Besuch der FCA-Profis Maxi Bauer und Arne Maier, die bei einer Autogrammstunde mit Selfies und Unterschriften zahlreiche Fans glücklich machten.

Auch an den verschiedenen Grünbeck-Infoständen war viel los. Hier informierten sich zahlreiche Interessierte rund um die Firma Grünbeck. Bestes Infotainment boten zudem die Grünbeck-Versuchsstände aus den Bereichen Labor, WASSER-WISSER-Experimentierkoffer und Ultrafiltration. Und letztlich ließ das abwechslungsreiche Angebot an Speisen und Getränken keine Wünsche offen.

Vorstand Dr. Günter Stoll zieht am Abend Bilanz: „Auch dieses Jahr war unser Tag der offenen Tür wie bereits 2019 ein durchschlagender Erfolg. Besonders gefreut hat mich, dass wir mit unseren Firmenführungen sowohl Jung als auch Alt begeistern und erstmals unsere neuen Hallen einer größeren Öffentlichkeit präsentieren konnten.“